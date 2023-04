Ilary torna in tv La prima volta da ex signora Totti

di Barbara Berti

Torna in tv la ex Signora Totti. Ilary Blasi (41 anni), per il terzo anno consecutivo, conduce L’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 in onda da stasera. La conduttrice romana sfida la smorfia napoletana – secondo cui il 17 è sinonimo di disgrazia – per il ritorno televisivo con il programma (edizione 17) in cui vip e meno vip diventano naufraghi per ‘sopravvivere’ per un paio di mesetti sulle spiagge dell’Honduras. Un programma rodato che la vede in perfetta sintonia con l’inviato Alvin – la conoscenza tra i due risale alla conduzione di Top of the Top, in Rai nel 2004 – e pure con l’esperta opinionista Vladimir Luxuria. La new entry è l’altro opinionista, Enrico Papi, alla sua prima esperienza isolana.

Nuova edizione, nuovo status per la padrona di casa. L’ex “letterina“ di Passaparola da qualche mese non è più la moglie del “Capitano“ Francesco Totti. La coppia del jet set italiano è scoppiata ufficialmente l’11 luglio 2022, quando i due hanno annunciato la separazione. "Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia" così Blasi annunciò all’Ansa la separazione da Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

Oggi la conduttrice sta bene, come ha detto nell’ultima puntata di Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin. Come noto, infatti, la presentatrice ha ritrovato il sorriso accanto a Bastian Müller-Pettenpohl, dopo la dolorosa (e mediatica) separazione da Totti (da tempo accompagnato con Noemi Bocchi). Anche secondo Luxuria la Blasi è in grande forma: "Credo che la vivrà meglio, perché l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno" le parole dell’ex parlamentare in una recente intervista.

La stessa Ilary a Chi conferma: "Ho voglia di rimettermi in pista, nella mia vita c’è un prima e un dopo". E, allora, l’avventura più iniziare. A tuffarsi dall’elicottero per approdare sulle spiagge di Cayo Cochinos 16 naufraghi, divisi in tre tribù. Per la “Tribù delle donne“ troviamo Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia (l’ex suora che ha detto no al bikini). Nella “Tribù degli uomini“ci sono Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. Infine, nella “Tribù delle coppie“ figurano Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini (prima coppia gay del programma), Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).