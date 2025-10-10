Venerdì 10 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Il Villaggio delle Zucche. Un angolo di America alle porte di Pavia
10 ott 2025
Il Villaggio delle Zucche. Un angolo di America alle porte di Pavia

di Raffaella Parisi A San Martino Siccomario nel pavese prosegue il Villaggio delle Zucche firmato PuraVida Farm, sesta edizione, con protagonista...

di Raffaella ParisiA San Martino Siccomario nel pavese prosegue il Villaggio delle Zucche firmato PuraVida Farm, sesta edizione, con protagonista la zucca. Il pumpkin patch in stile americano è immerso in un parco di alberi secolari di oltre 35mila metri quadrati. Negli Stati Uniti è tradizione, nel periodo che precede Halloween, recarsi in giganteschi campi pieni di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da decorare o intagliare per abbellire l’ingresso o qualche angolo di casa. Anche in Lombardia, a pochi chilometri da Milano, alle porte di Pavia, si vive la tradizione americana della zucca.

Ogni weekend è tematico, domani e domenica sarà la magia con spettacoli dalle 10.30 alle 18.30, animazione, installazioni, maghi, fattucchiere e illusionisti con i loro trucchi e le loro mirabolanti performance e spettacoli di magia itineranti, il weekend successivo (18 e 19 ottobre) legend cars&marshmallows, il 25 e 26 ottobre profumi d’autunno, dal 31 ottobre al 2 novembre Halloween pumpkin&sweet. Si conclude il weekend 8-9 novembre con il saluto del villaggio. Per tutta la durata del Villaggio delle Zucche saranno allestiti laboratori tematici e distribuiti mini sacchetti di caramelle gommose Orsetto d’oro.

Tra le attrazioni sempre presenti, il pumpkin patch dove scegliere la propria zucca; il laboratorio ’Pittura la tua zucca’, la fattoria didattica con galline, galline ornamentali, oche, conigli e anatre; e ancora le mini jeep elettriche, i piccoli trattori elettrici e a pedali, le barchette paddler boat e i pedalò per navigare la lanca; l’area marshmallow; il toro meccanico, il labirinto; la vasca di mais e quella di palline dove tuffarsi; i bumper boat per giocare agli autoscontri in acqua. Sarà inoltre presente un’area giochi gonfiabili dove saltare, giocare e divertirsi.

