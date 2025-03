Il Villaggio delle Uova. Per piccoli, adulti e amici a quattro zampe

Con l’inizio delle giornate dal sapore primaverile c’è la voglia di stare all’aria aperta, il parco di oltre 35mila mq a San Martino Siccomario, alle porte di Pavia, offre la possibilità di godere le belle giornate a contatto con la natura in condivisione con grandi, piccoli e anche i propri animali domestici. Da domani per 7 fine settimana sino al 27 aprile torna la quarta edizione del Villaggio delle Uova, idea nata da una tradizione americana che precede la Pasqua valorizzando le uova come simbolo della nascita, come alimento e come tradizionale uovo pasquale. Ogni weekend sarà tematico: il 15-16 marzo Sweet Skating, 22-23 marzo Benvenuta Primavera!, 29-30 marzo Pecore al pascolo, 5-6 aprile Candy&Chocolate, 12-13 aprile La Magia, 19, 20 e 21 aprile Grande caccia alle uova e l’ultimo il 25, 26 e 27 aprile Asinelli nel parco.

Tra le novità dell’edizione 2025, la pista di pattinaggio sul ghiaccio realizzata con materiali e tecniche eco-sostenibili oltre ad essere dotata di una tecnologia all’avanguardia. Altra novità, la nuova app Eventfy per conoscere in tempo reale le offerte esclusive e promozioni dedicate, oltre che rimanere aggiornato con notifiche in tempo reale. Non mancheranno le uova decorate e soprattutto la caccia alle uova ispirata alla mitica Easter Egg Hunt. Il villaggio di Puravida Farm consiglia di portare con sé un cestino per scovare&acchiappare più ovetti possibile. Previsti laboratori creativi. Il villaggio offre anche una varietà di punti per degustare piatti tipici e street food, al ristorante La Lanca con piatti tipici della tradizione e pizze e i quattro food corner (il Chiringuito, Atene, Venezia e Lisbona) dislocati nell’ampio parco. Prevista un’area pic-nic.

Raffaella Parisi