Il viaggio di Cercas: "Io, ateo al fianco del Papa. Benedetto dal privilegio: vi racconto Francesco"

Lo scrittore spagnolo Javier Cercas dedicherà il suo prossimo libro a Papa Francesco: El loco de Dios en Mongolia (Il pazzo di Dio in Mongolia) arriverà sugli scaffali delle librerie di Spagna e America Latina nell’aprile 2025, come ha annunciato l’editore spagnolo Penguin Random House Grupo Editorial (in Italia l’autore è pubblicato da Guanda). Il romanzo è basato sul viaggio del pontefice in Mongolia un anno fa, di cui lo stesso Cercas fu testimone diretto. Dal 31 agosto al 4 settembre 2023 il narratore fu, infatti, uno dei 66 giornalisti accreditati per il viaggio papale ma non scrisse articoli per il quotidiano madrileno El País di cui è editorialista. Quei giorni in Mongolia gli sarebbero serviti "per esaminare da vicino un papa sul quale stava scrivendo un libro". Il 23 giugno precedente Javier Cercas era stato uno dei 200 artisti invitati dal Papa a un’udienza nella Cappella Sistina.

"Nessuno scrittore ha mai avuto l’opportunità di scrivere un libro come questo, tra l’altro perché il Vaticano non aveva mai spalancato le sue porte a uno scrittore (e tanto meno a uno scrittore ateo come me): una delle mie ossessioni mentre scrivevo queste pagine era di essere all’altezza di questo privilegio unico", ha dichiarato Cercas in un comunicato diffuso da Random House.

"È una grande notizia per Penguin Random House pubblicare di nuovo Javier Cercas e ancor più farlo con un testo in cui la cultura in spagnolo e l’universo linguistico di Papa Francesco sono protagonisti", ha fatto sapere la direttrice editoriale Pilar Reyes. Cercas "riesce a collegare le sue ossessioni più intime con una delle preoccupazioni fondamentali della società di oggi: il ruolo dello spirituale e del trascendente nella vita umana; il posto della religione e il desiderio di immortalità", ha aggiunto Miguel Aguilar, direttore letterario della casa editrice. Nel giugno scorso Javier Cercas, 62 anni, è stato eletto nuovo membro della Reale Accademia Spagnola, nella quale occupa la cattedra che era stata dello scrittore Javier Marías, morto nel 2022.