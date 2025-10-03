Il viaggio di Cercas intorno alla fede: "Faccio mia la ribellione alla morte"

Oggi alle 18 nella chiesa di San Francesco a Lucca, Pianeta Terra Festival ospita uno degli scrittori più noti del panorama europeo. Si tratta di Javier Cercas, saggista e scrittore spagnolo, opinionista del quotidiano El País, già docente universitario e autore di numerosi libri, l’ultimo dei quali, Il folle di Dio alla fine del mondo (Guanda, 2025), è un romanzo, a tratti ironico, che ha riscosso enorme successo. Sul palco del Festival si confronterà con lo scrittore Paolo Di Paolo sul tema “Le domande ultime (in un mondo instabile)”. Nel suo ultimo libro, Cercas racconta il viaggio che ha compiuto nel 2023 con papa Francesco in Mongolia. L’autore, anticlericale e ateo, che oggi si definisce agnostico, per scrivere il romanzo ha sperimentato la conoscenza di un mondo complicato ma non del tutto austero – quello del Vaticano – affrontando successivamente il viaggio con il papa, vivendo emozioni personali nell’ambito di un confronto profondo. Un’esperienza unica, a partire da uno dei quesiti irrisolti dall’uomo e suo personale: esiste davvero la vita dopo la morte?

Javier Cercas, che cosa rimane in lei di questa domanda?

"Per un cattolico senza dubbio esiste qualcoa dopo la morte, non è cosa accessoria perché è il centro: lo dice San Paolo, non io. Un cattolico se non crede in questo è – come diceva papa Francesco – uno scandalo. Questa era la domanda di mia madre, profonda credente, e per questo ho voluto farla al papa".

Ma è così fondamentale, per un ateo, saperlo?

"Non credo che sia così fondamentale, ma per me era fondamentale porre la domanda al pontefice perché per mia madre lo era; lei, credente seria, vedeva mio padre dopo la morte. Per me, come figlio di mia madre, era altrettanto importante. A me non piace la morte, è orribile; quello che più mi piace del cristianesimo è questa ribellione contro la morte. Cristo era un ribelle sociale, è un’evidenza, ma era anche un ribelle metafisico, ha detto no alla morte. La radicalità che passa da questa ribellione la faccio mia".

Se è vero che siamo i creatori dei nostri valori, pensare che il ricorso alla guerra possa rappresentare uno di essi non le anima angoscia?

"La guerra non rappresenta i miei valori, è esattamente il contrario; la guerra è il trionfo della morte ed è esattamente quello che non voglio. Ma bisogna dirlo, la guerra, come il male, è stata sempre qui, purtroppo non è una novità e nel nostro tempo, forse, ci sono meno guerre rispetto al passato e ancora oggi la guerra è la negazione della vita".

In queste ore la Global Sumud Flotilla, partita anche da Barcellona, è stata fermata dal governo israeliano, che cosa ne pensa?

"Penso che tutto quello che serve a fermare quello che accade a Gaza è buono; se questo serve a fermare ciò che sta accadendo in quella terra non lo so, non ho elementi di giudizio, non ho strumenti razionali, ma tutto quello che può servire, per me è positivo. Papa Leone XIV va ripetendo basta guerre, è servito? Ma almeno l’ha detto".

Il senso della trascendenza, dell’aldilà, ci accompagna da sempre: chi crede si affida e chi non crede che fa?

"Ci sono cose che non si possono toccare ma che esistono comunque dopo la nostra morte: i figli, la terra. Mio figlio fa parte di me, dopo di me le mie molecole saranno dentro mio figlio; anche i libri lo sono, Shakespeare esiste tutte le volte che lo leggiamo. Esiste una trascendenza laica, la scrittura è una forma di morte contro la morte, cosciente o no. Ogni volta che vediamo un Rembrandt o ascoltiamo Bach, esiste: non è trascendenza religiosa ma laica".

Al di là del ricorso a scienza e conoscenza, il tarlo di non essere del tutto certi sul “dopo” affiora sempre?

"Sì, è sempre lì. Io dopo l’età di 14 anni ho perso la fede e mi sono definito ateo. Hannah Arendt sosteneva che un ateo è uno stupido che crede di sapere quello che non si può sapere. Dal punto di vista scientifico l’ateismo non ha senso, invece ha senso essere agnostici perché mancano le prove e se non si può dimostrare che Dio non esiste, è più razionale essere e agnostici. Ci sono scienziati molto seri che sono stati e sono credenti".

Javier Cercas torna a casa dopo aver fatto un viaggio con Papa Francesco e scrive un libro. E poi?

"Questo libro mi ha cambiato radicalmente la visione del mondo, perché un libro è un’avventura. Mi ha fatto ritornare alla fede della mia infanzia e oggi posso dire che più che ateo sono agnostico. Scrivere un libro attraverso questa mia esperienza, cambia necessariamente la vita".