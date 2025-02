“Il vero superpotere di Captain America? L’empatia”

Roma, 4 febbraio 2025 – “Come fai ad essere così cool?”. Anthony Mackie si ferma nel mezzo della presentazione globale di “Captain America: Brave New World” - 35° film del Marvel Cinematic Universe in sala dal 12 febbraio - per elogiare lo stile del collega e amico Giancarlo Esposito, nuovo acquisto del MCU nei panni di Sidewinder, scienziato e leader della Società dei serpenti. Il film di Julios Onah, sequel di “Captain America: Civil War” e la continuazione della serie “The Falcon and the Winter Soldier”, segna l'esordio di Mackie in un lungometraggio nei panni di Sam Wilson/Captain America. Ruolo datogli dallo Steve Rogers di Chris Evans in persona alla fine di “Avengers: Endgame”.

"L'insegnamento più grande dall'aver ereditato lo scudo? Godermelo”, ammette Mackie. «Il primo giorno sul set tutte le persone che conoscevo da più di un decennio si sono avvicinate per farmi le congratulazioni. È stato come un raduno di famiglia in cui vedi il personaggio crescere fino a diventare realtà e vivere il suo momento di gloria». Nel film Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale dopo aver incontrato il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross. Un ruolo che segna un altro debutto di prestigio nel mondo Marvel: quello di Harrison Ford. "Ero felice di avere l'opportunità di giocare in questo parco giochi”, confida l'attore. “Sono stato onorato di poter fare il mio lavoro sulla base che un interprete meraviglioso, William Hurt, ha fornito al personaggio. Ho guardato i film Marvel e ho visto divertirsi attori che mi piacevano e ammiravo. Ho pensato: ‘Hey, voglio anche io essere parte di tutto questo’”.

"Captain America: Brave New World” segna l'inizio di un nuovo capitolo per uno dei personaggi più significativi del MCU dopo l'uscita di scena degli Avengers come li conoscevamo. “Penso che Sam e Steve siano simili per molti aspetti. E credo sia questo il motivo per il quale lo abbia scelto per dargli lo scudo, per la sua spiccata integrità e umanità. Ma con Sam c'è anche un certo livello di compassione e comprensione”, riflette Mackie. “La prima volta che lo abbiamo incontrato era un veterano. Un libro aperto di intenzioni e buona volontà. Penso che questo indichi chi è come Captain America come essere umano. Io e Julius abbiamo parlato molto su come acquisire quegli elementi in un film d'azione di questa portata. Otterrete ciò che amate da Sam Wilson, un personaggio carismatico il cui superpotere è l'empatia”.

Fin dal 2008 con l'uscita del primo titolo del MCU, "Iron Man”, i film Marvel Studios hanno sempre cercato di coinvolgere gli spettatori – non sempre riuscendoci, specie negli ultimi anni – attraverso storie capaci di avere un impatto, al di là delle sequenze di pura action. “Ciò che credo sia davvero essenziale è fare un film che per il pubblico sia esperienziale, a cui partecipi emotivamente”, sottolinea Harrison Ford. “Nel contesto di un film così orientato all'azione come questo, ci vuole una rappresentazione dell'umanità che sia riconoscibile, convincente, confortevole. Buoni e cattivi per consentire al pubblico di essere sorpreso dal non sapere dove li sta portando il loro coinvolgimento. E penso che il film abbia tutto questo a palate”.