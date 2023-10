Il trattamento Prp salva dall’alopecia

di Marina Santin

Perdere una certa quantità di capelli, soprattutto ai cambi di stagione, è normale. Nell’ultima fase del loro ciclo vitale (telogen), i capelli, ormai in stato di quiescenza dopo un periodo di regressione (catagen), cadono spontaneamente per lasciare il posto a quelli nuovi in crescita (anagen). Se però l’attività del follicolo pilifero è alterata da squilibri ormonali, stress, farmaci, dieta squilibrata o situazioni di fragilità, il ricambio si modifica e la chioma si dirada fino ad arrivare a una calvizie incipiente.

Per contrastare questo fenomeno, un aiuto arriva la medicina rigenerativa con la terapia PRP, acronimo di ’platelet rich plasma’, plasma ricco di piastrine. Già utilizzata in ortopedia, medicina estetica, chiurugia plastica e ortodonzia, questa tecnica si rivela una delle migliori e più efficaci anche in ambito tricologico per trattare la calvizie incipiente sia maschile che femminile. Mini-invasiva (permette di tornare subito alle attività abituali), mira a riattivare il metabolismo dei follicoli pilo-sebacei e a stimolare la rigenerazione cellulare attraverso l’infiltrazione di plasma ricco di piastrine nelle zone di maggiore diradamento.

Il principio su cui si basa è che le piastrine presenti nel sangue possiedono un altissimo contenuto di fattori di crescita il cui compito è di riparare i tessuti danneggiati. Avvalendosi di sangue opportunamente lavorato per ottenere un composto di plasma concentrato in piastrine (da tre a sette volte in più rispetto al sangue normale), si promuove la rigenerazione dei follicoli e si stimolano i bulbi piliferi ancora presenti (dormienti o sofferenti ma non atrofici) a produrre nuovi capelli migliorando anche il diametro di quelli già esistenti. Il trattamento con PRP, della durata di circa 30-45 minuti, inizia con un prelievo di sangue dal paziente (20cc) che viene sottoposto a centrifuga per separarne le tre componenti: plasma povero di piastrine (PPP), plasma ricco di piastrine (PRP) e globuli rossi.

Con una siringa si aspira solo il PRP che sarà successivamente iniettato nelle aree colpite da diradamento secondo uno schema a scacchiera. L’ago utilizzato è minuscolo e l’infiltrazione è praticamente indolore, ma per evitare ogni fastidio è possibile applicare un anestetico locale. La ricrescita dei capelli è visibile dopo circa due mesi e raggiunge il massimo dopo sei. I risultati ottimali si ottengono con un ciclo di sedute il cui numero varia da paziente a paziente.

Solitamente se ne consigliano tre a distanza di un mese per poi eseguire un richiamo una o due volte l’anno. La tecnica PRP – che non ha effetti collaterali poiché utilizza materiale autologo, cioè appartenente all’organismo del paziente – non è indicata in caso di alopecia cicatriziale, di calvizie stabile da molti anni e di diradamenti molto estesi.