Il Toronto Film Festival celebra John Candy

Il Toronto International Film Festival ha scelto di festeggiare il suo cinquantesimo anniversario rendendo omaggio a una delle figure più amate del cinema canadese e non solo: John Candy. L’apertura, affidata al documentario ‘John Candy: I Like Me’ di Colin Hanks, ha segnato una serata di emozione e nostalgia nel ricordo dell’attore scomparso nel 1994 e volto di alcune delle commedie di Hollywood più celebri degli anni ‘80.

Dan Aykroyd: “John era la persona più generosa e dolce che abbia mai conosciuto”

Protagonista di film cult come ‘Un biglietto in due’, ‘Balle Spaziali’ e ‘Quattro sotto zero’, Candy viene raccontato da Hanks con tono affettuoso e leggero, evitando di scavare in presunti lati oscuri che, a detta di tutti, difficilmente esistevano. “Vorrei avere qualcosa di negativo da dire su di lui, ma non c’è nulla”, ammette Bill Murray nelle prime battute del documentario. E l’impressione è condivisa da molti colleghi e amici intervistati. Addirittura, Dan Aykroyd definisce Candy “la persona più generosa e dolce che abbia mai conosciuto”, la sala esplode in un applauso spontaneo: segno di un affetto che non si è mai spento.

‘John Candy: I Like Me’: un racconto atipico

Il titolo del documentario richiama una battuta di ‘Un biglietto in due’, il successo che lo ha visto al fianco di Steve Martin. Perché di fatto il film è un mosaico di ricordi positivi, quasi una gara a chi riesce a raccontare l’aneddoto più tenero o divertente. Un’operazione che, lungi dall’essere ruffiana, sembra la scelta più onesta di fronte a un’icona che ha saputo conquistare il pubblico senza artifici.La struttura narrativa parte dal funerale dell’attore e procede a ritroso dal 1994, anno della sua morte a soli 43 anni. Un filo conduttore che richiama la tragedia personale che segnò la sua vita: la perdita del padre, stroncato da un infarto a 35 anni proprio nel giorno del quinto compleanno di John. Un destino che lo accompagnò sempre, alimentando paure e insicurezze, ma che non gli impedì di costruire una carriera brillante.

Terzo documentario per Colin Hanks

Il documentario mostra anche il lato più intimo: il giovane Candy, costretto a lasciare il football per un infortunio, trova nel palcoscenico la sua vera vocazione. “Sul palco sembrava una star, e lo era davvero”, ricorda Dave Thomas. Un talento naturale che si rifletteva anche nella vita quotidiana, fatta di ironia, generosità e un tocco kitsch, come rievoca Murray descrivendo il suo appartamento con poltrona reclinabile, moquette verde lime e tende dorate. Con John Candy: I Like Me, Colin Hanks firma il suo terzo documentario dopo i lavori musicali ‘All Things Must Pass’ e ‘Eagles of Death Metal: Nos Amis’. Questa volta, però, al centro non c’è la musica ma un simbolo culturale che ha saputo incarnare lo spirito canadese: semplice, umano, capace di far ridere senza mai perdere di vista la propria fragilità.