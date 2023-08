Il tesoro perduto di Neil Young Finalmente “Chrome Dreams“

La pubblicazione, l’11 agosto prossimo, di Chrome Dreams di Neil Young è una notizia che sta agitando il mondo del collezionismo discografico, nonché dei fan del grande artista di Toronto, oggi 77enne. Si tratta infatti di uno dei più celebri album perduti della storia del rock: contiene brani registrati tra il 1974 e il ’77 ed era stato pensato per essere pubblicato nel 1977. Fu inciso su un acetato, dal quale negli anni ‘90 fu ricavata una copia presto diventata un preziosissimo bootleg, ma non fu mai pubblicato.

In realtà Neil Young queste canzoni le ha poi inserite nei suoi album successivi: alcune sono dei classici come Pocahontas, la dirompente Like a Hurricane, Powderfinger, Sedan Delivery. L’incisione più vecchia è Star of Bethlehem, Sedan Delivery è presentata in una versione più lenta di quella già pubblicata, Pocahontas è nella stessa versione dell’album Rust Never Sleeps ma senza sovraincisioni, Sedan Delivery e Hold Back The Tears hanno testo e musica differenti rispetto alle versioni già note... La ragione per cui Neil Young abbia deciso di rinunciare a questo progetto e di spargere queste canzoni nei suoi album è un enigma che aggiunge valore a Chrome Dreams. Il mondo di Young è un mix di malinconia e di urticanti esplosioni rock che per la coerenza delle sue posizioni e la sua resistenza granitica nei confronti del mercato, ne hanno fatto una leggenda vivente e un eroe anche per le nuove generazioni.