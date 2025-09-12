Il tesoro nascosto di Kopač a Firenze tra surrealismo e arte informale

Kopač torna a Firenze. Dopo la personale del 1945, l’artista franco-croato sarà protagonista, da domani fino al 13 novembre, all’Accademia delle Arti del Disegno con la mostra Slavko Kopač. Il tesoro nascosto. Arte informale, surrealismo, art brut. Si tratta della prima grande retrospettiva in Italia, curata da Roberta Trapani e Pietro Nocita, realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura croato, della Regione Toscana e del Comune di Firenze, e promossa e organizzata dall’Accademia delle Arti del Disegno, da ArtRencontre e dalla Kopač Committee Association, in collaborazione con Museo Novecento Firenze, Accademia di Belle Arti di Firenze, Institut Français Firenze, BBS Pro e MUS.E Firenze.

Amato da André Breton, Jean Dubuffet e Michel Tapié, Kopač "è un artista inclassificabile, il suo percorso è particolare, lo porta a spostarsi dalla Croazia alla Francia, all’Italia e poi di nuovo alla Francia, quindi sia da un punto di vista geografico che culturale, le fonti cui attinge sono molteplici – spiega Roberta Trapani – come anticipa il titolo della mostra che indica gli orizzonti espressivi più significativi che hanno avuto un impatto sulla sua opera".

Inoltre, sottolinea Pietro Nocita "Kopač entra in risonanza con le poetiche di Ernst, Masson, Mirò e allo stesso tempo con quelle dei grandi poeti tedeschi del Romanticismo, e sviluppa un linguaggio autonomo e originale. Le tre correnti sono state citate perché le attraversa e interagisce con i loro protagonisti assoluti".

La mostra si concentra su due momenti: il periodo fiorentino e il periodo parigino. "Il periodo fiorentino è quello in cui l’artista compie un passaggio cruciale che lo porta a esprimersi in maniera assolutamente personale – illustra Trapani – in quello parigino, invece, comincia a tessere delle relazioni con il mondo dell’arte d’avanguardia dell’epoca, abbiamo una sorta di fioritura del nocciolo che si era consolidato a Firenze. In mostra avremo, ad esempio, un’opera inedita realizzata a quattro mani con Breton. Inoltre, a Parigi il suo linguaggio vive una fase di sperimentazioni materiche: ceramica, incisione, assemblaggi con materiali inediti come pneumatici e oggetti diversi che si incrostano nelle tele".

Tra le oltre 100 opere esposte, spiccano alcuni lavori emblematici. "Come ’Graffiti’ – spiega Nocita – manifesto della poetica di Kopač che anticipa moltissime istanze estetiche dei decenni successivi". "Numerose sono le opere del periodo fiorentino presenti in mostra – prosegue Trapani – tra queste, ’Cavalli’ (1948), olio in cui si riconosce già l’interesse per il parietale e il rupestre, restituiti con lo stile sognante di quegli anni turbolenti. Sono presenti anche le tele materiche degli anni Sessanta, tra cui ’Le Gemelle’ e ’Lupo Mannaro’, insieme a lavori che riflettono la costante fascinazione dell’artista per archetipo del femminile, al contempo generativo e tutelare. In questo ambito si colloca la serie delle Maternità, della quale un magnetico disegno a inchiostro e pastello su carta figura sulla locandina della mostra".

L’esposizione presenta inoltre materiali d’archivio e lavori di figure che hanno influenzato la sua evoluzione artistica, intrecciando con lui percorsi creativi e relazioni personali come Jean Dubuffet, Jean Paulhan, Cesare Zavattini, Michel Tapié, André Breton e Giordano Falzoni, scelti per "farne percepire l’umanità e per ricreare il contesto delle relazioni tra artisti del periodo", spiega Nocita.

In occasione della mostra sarà pubblicato l’omonimo volume monografico, curato da Roberta Trapani ed edito da 5 Continents Editions, "che sarà presentato – afferma la curatrice – il 17 ottobre nel corso di una giornata di studi con gli autori internazionali dei numerosi saggi, in particolare Bernard Blistène, direttore onorario del Centre Pompidou e artefice dell’ingresso di Kopač nel museo parigino". L’ingresso alla mostra è gratuito.

