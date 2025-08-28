Il tempo dei mostri. Da Frankenstein a Dracula: "Il volto delle nostre paure"

“Mostri classici” o Universal Classic Monsters è un’etichetta inventata all’inizio degli anni novanta per identificare un gruppo di creature della letteratura e non solo, adattate in film dalla Universal tra il 1913 e il 1956. Sono mostri classici Dracula, l’uomo lupo, il mostro di Frankenstein, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dall’inizio del 2025 ai primi mesi del 2026 il cinema ha visto e vedrà un grande ritorno di queste figure. È già uscito Nosferatu di Robert Eggers, uscirà un Dracula di Luc Besson e un altro di Radu Jude. È uscito Wolf Man di Leigh Whannell, per l’inizio del 2026 è prevista l’uscita di The Bride di Maggie Gyllenhaal (remake di La moglie di Frankenstein). Sabato Guillermo del Toro presenterà il suo Frankenstein – che presto arriverà su Netflix – alla Mostra del cinema di Venezia.

Come affermato da Vanni Codeluppi – professore di sociologia all’università IULM di Milano e autore, fra gli altri, di Mostri. Dracula, King Kong, Alien, Twilight e altre figure dell’immaginario – "durante le fasi di grande cambiamento i mostri sembrano acquistare vigore".

Professore, la chiave per comprendere le ragioni del grande ritorno dei mostri classici va quindi ricercata nel nostro presente?

"Esattamente. Siamo in una fase storica di grande cambiamento e i mostri sono una specie di schermo sui quali proiettiamo le nostre paure. Nella storia della civiltà umana ci sono gli eroi buoni e positivi, che promettono di salvarci e gli eroi negativi, o mostri appunto, che riflettono i nostri turbamenti. Questi si sono manifestati in maniera più evidente nei periodi di importanti trasformazioni. Penso a Dracula o al mostro di Frankenstein che sono nati nell’Ottocento, quindi in un’epoca in cui i processi di industrializzazione e di urbanizzazione hanno cambiato la vita delle persone in maniera radicale. La letteratura prima e poi più avanti, agli inizi del Novecento, il cinema hanno dato vita a Nosferatu e ad altri personaggi negativi simili. Oggi viviamo in un mondo di grandi incertezze: le persone hanno paura delle guerre, delle catastrofi naturali, dell’intelligenza artificiale. E i mostri, che rappresentano l’incarnazione di queste nostre paure, consentono di rapportarci a esse in maniera più serena".

Come una forma di ostracismo quindi?

"Sì, come un esorcismo delle nostre paure. Una presa di distanza. I mostri ci permettono di avere un rapporto diretto e concreto con le nostre angosce. E l’individuo capisce che spesso sono le stesse per tutti. Comprende così di non essere solo".

Quale paura incarna il mostro di Frankenstein?

"Il mostro inventato da Mary Shelley nel 1818 è emblematico del cambiamento tecnologico di quell’epoca. Un periodo storico che ha dei forti punti di contatto con il mondo in cui viviamo oggi. L’industrializzazione nell’Ottocento aveva cambiato la vita delle persone attraverso la macchina e una tecnologia principalmente elettrica. Oggi la macchina è diversa, ma il concetto è lo stesso. Uno strumento nuovo compare sulla scena, cambia drasticamente la vita delle persone e può diventare una possibile minaccia".

Per quanto riguarda il Frankenstein di Del Toro, qual è l’aspetto più rilevante della storia che dovrebbe essere messo in evidenza?

"Probabilmente quello del rapporto con la componente tecnologico-scientifica: il mostro di Frankenstein è un assemblaggio di pezzi umani e artificiali che suscita terrore e che esemplifica, come detto prima, la paura dell’epoca nei confronti delle nuove tecnologie. È questo l’aspetto che dovrebbe stare al centro. Poi un prodotto culturale, in questo caso cinematografico, funziona quando c’è un’identificazione da parte dello spettatore in ciò che vede. Se lo spettatore si sentirà coinvolto dalla narrazione, perché in essa vedrà un riflesso della sua esperienza, il film ha buone probabilità di successo".

Una curiosità: qual è il mostro classico a cui lei è più affezionato?

"Direi King Kong. Perché ben rappresenta il rapporto tra la natura selvaggia (il gorilla) e la grande metropoli (che nel film è New York). Allo stesso tempo c’è anche un’interessante dimensione romantica, quella del rapporto tra la bella e la bestia. Un altro grande classico che troviamo rappresentato efficacemente".