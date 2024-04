Il teatro: una questione di famiglia. Paola Gassman, la sua vita sul palco

Bogani

Non è facile, se di cognome fai Gassmann, se nasci in una famiglia che ha nel teatro il suo destino, il suo Dna. Una famiglia di straordinarie primedonne, che sono quasi tutti, per la verità, uomini. E tu, invece, hai una naturale tendenza alla modestia, alla sobrietà, all’ironia, a quell’arte preziosa che gli inglesi chiamano understatement. Non è facile, ma Paola Gassman – segnata all’anagrafe con una sola "n", per la distrazione del padre – ci è riuscita. Ha messo al primo posto la vita, anche se questa vita è stata sempre intrecciata con il teatro. Grande attrice, grande donna, mai primadonna, Paola Gassman è scomparsa nella notte tra martedì e mercoledì, a 78 anni, a Roma dopo una lunga malattia. Lascia i due figli Simona e Tommaso, e il compagno di una vita, sul palcoscenico e nei sentimenti, Ugo Pagliai. "Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta", scrive in un messaggio Instagram il fratello Alessandro Gassmann. Anche lui (con due "n") attore.

Alcuni anni fa, Paola Gassman aveva pubblicato, per Marsilio, una biografia familiare, dal – gassmaniano – titolo Una grande famiglia dietro le spalle. Ed era, in effetti, una grande famiglia, che da generazioni sembrava radicata sul palcoscenico. Il bisnonno era Ermete Zacconi, uno dei mattatori nel teatro del primo ’900; il nonno era Renzo Ricci, leggendario attore di cinema e di teatro; la madre, Nora Ricci, attrice teatrale e di cinema con Luchino Visconti. E si arriva al prestante attore di cui Nora, giovanissima, s’innamorò nel 1941, dopo averlo incontrato all’Accademia d’arte drammatica che entrambi frequentavano. Si chiamava Vittorio Gassman: si sposarono nel 1944, e nel 1945 nacque Paola.

Non è facile l’infanzia, con i genitori infiammati dal sacro fuoco del palcoscenico: "Nei primi mesi mi sono dovuta abituare a prendere il latte quando mamma se ne ricordava", confessava Paola. Genitori giovani, entusiasti. E distratti. "Papà andò all’anagrafe a iscrivermi e sbagliò data, invece del 29 giugno scrisse che ero nata il 28; e fece registrare il cognome Gassmann con una “n“ sola. I miei fratelli si chiamano Gassmann, con due n", ricordava. Tutto accade nel segno di una famiglia speciale. "Non erano come gli altri, ma mi hanno dato comunque moltissimo. Non sono rimasta traumatizzata dalla separazione dei miei, né dalle loro successive relazioni", ricordava Paola. "Tanto che poi è successo anche a me. Mi sono sposata giovanissima, ho avuto una figlia, mi sono separata, ho incontrato un altro uomo, Ugo Pagliai, e da lui ho avuto un altro figlio". Lo diceva con grande semplicità: "Credo sia possibile non seminare infelicità, se queste cose si fanno con senso di responsabilità e in modo civile".

Non è un’infanzia senza amore: ricorda papà Vittorio precipitarsi verso di lei, caduta da triciclo, in cucina, e curarle la ferita. È semmai più tardi che Paola, studentessa di recitazione, avverte il peso del confronto con quel padre famoso, dalla personalità così imponente. "Ma poi ho scelto di essere, in primo luogo, madre e moglie. La mia priorità è stata la famiglia". Si sposa con l’attore Luciano Virgilio, dal quale ha la figlia Simona. Ma nei primi anni ’70 incontra Ugo Pagliai – che oggi ha 86 anni –, con cui condividerà oltre mezzo secolo di vita e di teatro. Insieme lavoreranno spesso, porteranno in scena Pirandello e molte altre pièces: "Ma anche quando lavoro con Ugo, lascio che prevalgano i sentimenti. Lascio sempre a lui la scelta definitiva, anche se dovesse comportare per me un ruolo minore".

"Ho amato il teatro", diceva, "ma non l’ho mai scelto al di sopra di tutto e tutti, non a costo di calpestare chi mi stava accanto". Eppure, la sua carriera ha dei picchi importanti: come il lungo lavoro con Luca Ronconi, per il quale recita nell’ Orlando furioso a teatro e nella versione tv del 1975. È a teatro, diretta dal padre Vittorio, nello spettacolo Cesare o nessuno; lavora con molti registi, da Castri a Bolognini, Squarzina. La sua recitazione non è mai stentorea; è intessuta di silenzi, di sussurri, di toni colloquiali, sommessi. Somiglia alla vita. Verrebbe quasi da dire: è poco "gassmaniana". Ed è questa, forse, la gemma più preziosa.