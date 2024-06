Il sorriso perfetto?. Occhio alle gengive

Il sorriso perfetto è una questione di... millimetri. Di odontoiatria e bellezza si parla sul nostro portale dedicato alla salute. Secondo gli esperti l’ideale è non esporre oltre 3 millimetri di gengiva. Ma dopo un impianto dentale 6 pazienti su 10 rischiano di scoprirla troppo. E ancora. È meglio far sport al calar del sole? La risposta è sì. Uno studio spagnolo su soggetti in sovrappeso mostra i vantaggi metabolici del fare attività fisica sul far della sera. Altro su www.quotidiano.net/salute