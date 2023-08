Il Sommerso di Fontana è audace e funzionale Resiste fino a 300 metri

U-Boat rinforza la sua collezione di orologi subacquei con tre nuove creazioni Sommerso con ghiera in ceramica, quadrante bicolore degradé, numeri e indici trattati superluminova bianco, resistenza fino a 300 metri di profondità.

Nato dalla passione di Italo Fontana per le immersioni subacquee, il Sommerso incarna tutto il Dna di U-Boat presentando i requisiti tecnici obbligatori per un orologio subacqueo professionale uniti a uno stile che lo rende però perfetto in ogni occasione.

Questi nuovi Sommerso da 46mm, presentati in anteprima a Watches & Wonders, vantano una cassa in acciaio satinato (AISI 316L) in tre versioni quadrante, con colori originali e caratterizzati dalla immancabile ghiera girevole unidirezionale con inserto in ceramica, elemento essenziale di un orologio da sub professionale per il calcolo del tempo in immersione.

I quadranti presentano un colore predominante nella parte superiore che sfuma in un profondo nero nella parte inferiore; due tonalità di colore, riprodotte anche nelle relative ghiere, e disponibili nelle seguenti combinazioni: bordeaux, verde scuro e blu. Le lunette girevoli bicolore riprendono le stesse combinazioni colore dei quadranti a eccezione del modello Bordeaux che ne vanta una completamente nera.

Queste nuance armonizzano, sotto il vetro zaffiro antiriflesso, con un indicatore delle 24h, una finestrella per la data con la sua piccola lente d’ingrandimento posta sul cristallo, per una facile lettura in ogni condizione di luce, indici e numeri in superluminova bianco brillante, per la visione notturna, così come sulle lancette, arricchite anche di piccoli dettagli rossi.

Sulla sinistra della cassa si trova l’iconico copri-corona, che permettere un libero movimento del polso, bloccato dal suo relativo gancio di protezione; al lato una placca con incisione del numero seriale mentre il fondello è sigillato da 7 viti che garantiscono una impermeabilità di oltre 300 metri.