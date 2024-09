Il sole, la salsedine e il cloro nemici giurati della chioma. I consigli per il dopo-vacanze

Sos capelli. Al rientro dalle vacanze la chioma – messa a dura prova da sole, salsedine e cloro – può apparire spenta, stressata, con punte visibilmente sfibrate e fortemente a credito di volume e lucentezza. Come recuperare, possibilmente in tempi brevi? "La prima cosa da fare al ritorno in città – spiega Elena Kotadinis, hair stylist a Bologna – è cominciare a usare uno shampoo nutriente per ripristinare l’equilibrio di punte e capelli. Il secondo step prevede l’utilizzo di una maschera idratante e al tempo stesso nutriente. Il mercato abbonda di proposte, personalmente per raggiungere in poche settimane lo scopo ritengo molto validi i prodotti a base di agave ".

I rossi e le tonalità chiare risultano le nuance più soggette a subire gli effetti negativi della vacanze. "In particolare il rosso – sottolinea Kotadinis – perché ’scarica’ moltissimo. Sarebbe opportuno fissare un appuntamento con il parrucchiere per sottoporsi a un bagno di colore, per riconquistare la tonalità precedente la partenza. Una sorta di ’anticamera’ per arrivare al ripristino della tonalità originale, che sarà perfezionata con la successiva tinta".

No a phon e piastre ad alte temperature, spazzolature aggressive ed elastici e fasce troppo stretti. "É consigliabile usare il phon a una temperatura media – prosegue l’esperta – e scegliere piastre professionali nate per proteggere i capelli, servendosi di un olio protettivo prima e dopo la piega casalinga".

Giocare di prevenzione paga sempre. "Con l’arrivo dell’autunno e di primi freddi – anticipa Kotadinis – i bulbi piliferi si ’restringono’, soffocando i capelli e ostacolandone la crescita. Per prevenire la caduta si possono applicare prodotti spefici. solitamente in fiale, su consiglio del parrucchiere di fiducia".

Spuntatina, sì o no? "Potrebbe essere molto utile se le punte appaiono sfibrate e soprattutto nel caso di capelli chiari". Anche l’alimentazione gioca un ruolo importante. "Frutta, verdura, pesce, legumi sono cibi alleati della salute della chioma – conclude l’hair stylist–. Da non trascurare l’utilizzo di spezie ed erbe aromatiche, imitando le donne arabe e indiane, che mantengono a lungo capelli stupendi".