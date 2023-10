Il Santo e Pasolini ’Tiberland’ rilegge Ostia

Roma rimane lì. Intoccabile, unica, rumorosa. Magari anche troppo affollata, comunque sempre e inevitabilmente emozionate. Te la lasci alle spalle, ma in un attimo ti accorgi che le emozioni continuano. Anzi, a loro modo, sono addirittura più forti. Perché segnate da una, cento, mille sorprese. Nasce e si sviluppa così il progetto ’Tiberland’ che accende riflettori e sensazioni uniche su percorso storico-naturalistico spettacolare ed essenziale. La direzione è quella di Ostia. Sì, là al mare, dove però non c’è solo il mare da raccontare e da vivere. Macchè.

Ci sono i racconti del Tevere da leggere tutti d’un fiato, quel Tevere che all’improvviso diventa un compagno d’ avventura e di viaggio e non come prova a liquidarlo (con ironia spettacolare), Carlo Verdone, con il suo candidato politico, nel film ’Gallo Cedrone’. "Asfaltamolo", dice l’improbabile burocrate inventato dal regista che con questa... invenzione vorrebbe cancellare il problema del traffico di Roma. Battute che contrastano bene con quello che invece è il valore del Tevere per Roma. C’è il Tevere e la sua natura, a Ostia, ma ci sono anche e soprattutto un centro archeologico eccellente, e ci sono percorsi nel verde coinvolgenti che chiamano in causa Pasolini e Sant’Agostino.

Ostia e le sue bellezze storico-naturalistiche sono al centro del progetto di valorizzazione di ’Tiberland’ che punta ad attrarre i visitatori in ogni momento dell’anno come meta di vacanza dalla forte identità, guadagnata grazie alla ricchezza archeologica (il Parco Archeologico e lo splendore della Casa di Diana) e alla delicata biodiversità, ponendo l’accento su una destinazione da sempre considerata riduttivamente solo “il mare dei romani”. Si tratta, invece,di un microcosmo di inaspettate meraviglie lungo il corso finale del Tevere che viene magistralmente rappresentato da una strutturata offerta che coinvolge il Municipio X di Roma Capitale.

"Ostia ha avuto pazienza quando è stata maltrattata e ha mostrato resilienza,continuando ad accogliere tutti coloro che volessero scoprire la vera anima di quest’area, andando oltre le cronache" spiegano Alberto Acciari, presidente di ’Tiberland’, e Cristina Selloni, destination manager. Ed ecco il percorso nella natura da vivere a piedi o in bicicletta, in omaggio a delle figure che hanno scritto pagine di storia antica e moderna. Il primo, parte del Sentiero Pasolini lungo 17 km che mette in collegamento Casal Bernocchi con Ostia Antica,è un itinerario ciclo-pedonale nel verde, all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano sulla sponda sinistra del fiume Tevere. Lo stesso territorio rinato,che ospita il monumento realizzato dallo scultore Mario Rosati in memoria del tragico evento che spezzò la vita di Pasolini,è oggi al centro di un’Oasi naturale protetta gestita dai Volontari del Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia. Il cui fine è far conoscere fauna e flora della zona.

Il secondo è il Cammino di Sant’Agostino, lungo circa 50 chilometri, che sarà ‘strada pellegrina’ nel Giubileo del 2025, che congiunge Ostia antica a Roma, ricalcando per alcune parti il Sentiero Pasolini, ripercorre le tracce di Aurelio Agostino d’Ippona (così si chiamava il ’Dottore della Grazia’) e di sua madre Santa Monica, quando, nel 387 dopo Cristo giunsero per salpare verso l’Africa. Gli avvenimenti però presero una piega diversa: in procinto di partire, nel mese di agosto Monica muore. Così, le sue spoglie inizialmente furono custodite nella basilica di Sant’Aurea nel Borgo di Ostia Antica, prima di essere traslate nella basilica di Sant’Agostino a Campo Marzio a Roma. Ed è questa la tappa conclusiva dell’itinerario voluto dall’Opera Romana Pellegrinaggi, che tocca diversi luoghi di culto della tradizione agostiniana, partendo da Ostia antica.

Antonio Caliendo, assessore alle Attività produttive e al Turismo del Municipio X di Roma Capitale ha applaudito così al progetto ’Tiberland’: "E’ una grande occasione per far conoscere il nostro territorio alla stampa e ai content creators presenti. Ringrazio la DMO Tiberland per aver fatto sì, che le nostre straordinarie ricchezze siano valorizzate e promosse. Speriamo che il territorio possa sempre più risaltare per le sue tante eccellenze".