Il Salone di Ginevra fuori dai confini. A Doha focus sul lusso e su esemplari storici

Il GIMS, acronimo di Geneva International Motor Show, atterra in Qatar e resta aperto al pubblico fino al 14 ottobre, in concomitanza col Gran Premio di Formula 1 del Qatar. Diecimila i metri quadrati di aerea espositiva a Doha, per ospitare 31 marchi auto, con novità, dieci anteprime mondiali e venti regionali. Numerosi i big tra cui Toyota, Lexus, Porsche, Volkswagen, Lamborghini, BMW, KIA, Audi, McLaren, Mercedes-Benz, la vietnamita Vinfast e la cinese Chery. In esposizione anche alcune fuoriserie provenienti da collezioni private.

Nel frattempo, dopo oltre un mese di viaggio si è concluso il Tour d’Excellence: due Volkswagen ID.Buzz hanno completato una traversata da Ginevra a Doha, voluta dagli organizzatori per legare simbolicamente le due sedi del GIMS che l’anno prossimo tornerà in Svizzera dopo tre anni d’assenza. "Eccellenza, innovazione e spirito pionieristico sono gli elementi chiave del GIMS", ha detto il ceo Sandro Mesquita. "L’idea del Tour d’Excellence è manifestare questo spirito, mettendolo in risalto i recenti progressi del settore nel campo della mobilità elettrica. Gli equipaggi hanno affrontato con successo una sfida non scontata".

Lunedì, il ’Future Design Forum’ al Museo Nazionale del Qatar prevede un ricco programma di relatori e tavole rotonde, mentre il pacchetto ’Offroad Adventures’ regala ai partecipanti il brivido di un’emozionante esperienza in fuoristrada. Infine quattro esclusivi ’Track Days’ (11-14 ottobre) al Lusail International Circuit.