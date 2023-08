Il Salone di Genova quintuplica le emozioni

di Paolo Galliani

Indefinibile. E per certi versi è davvero così. Lo sosteneva anche Alessandro Baricco in un suo vecchio e noto romanzo: "Il mare è senza strade. Il mare è senza spiegazioni". Come dire: inutile costringerlo in definizioni troppo assolute: comunque non saranno sufficientemente esaurienti. Ed è in fondo il destino del Salone Nautico che ogni anno lo celebra, raccontando l’attrazione fatale che riesce ad avere sugli umani e distillando anche modi e maniere per frequentarlo senza mancargli mai di rispetto, ma arrendendosi all’evidenza: navigare è e resta un’esperienza straordinaria che stimola domande a cui non si può sempre dare risposte. Appunto, indefinibile. Con il carico di interesse che questo provoca. Non fanno più notizia la partecipazione crescente del pubblico, la presenza elevatissima di buyer e armatori da tutto il mondo, gli stessi rendez-vous per gli appassionati, abituati a passare tra prua e poppa porzioni abbondanti della vita. Del resto, la manifestazione che ancora una volta metterà Genova al centro del mondo imprenditoriale, sportivo ma anche onirico è la più importante del Mediterraneo.

E se tra il 21 e il 26 settembre sarà il caso di arrivare nel bel capoluogo ligure con le idee chiare, possibilmente non in veste da ’turisti per caso’, bisognerà anche fare delle scelte, perché se è vero che se lo slogan ripetuto da Confindustria Nautica è ’5 Saloni in uno’, è indubbio che muoversi su una superficie di 200mila metri quadrati e tra non meno di mille imbarcazioni presupponga senso dell’orientamento e disponibilità di un tempo che non coincida con il ’mordi e fuggi’.

In effetti, si tratta di spazi complementari e connessi, ma anche di cinque continenti espositivi dall’identità precisa e distinta. Come quella dell’avveniristico ’Yacht e Superyacht’, nell’esclusiva darsena dove quest’anno verranno valorizzati il Catamarans Hub dedicato ai multiscafi, la Super Boat Area con le imbarcazioni pneumatiche superiori ai 10 metri e il Power Village riservato al mondo dei motori.

Altra atmosfera al ’Boating Discovery’, ambito espositivo del ’Vivere le barche a 360 gradi’ ricavato nel Padiglione Blu e nelle aree limitrofe dove ammirare i top brand internazionali di motori fuoribordo package e imbarcazioni pneumatiche potendo poi raggiungere la Marina antistante riservata all’esposizione in acqua e prenotare prove in mare sulle imbarcazioni disponibili. Ci sarà tanto altro al Salone di Genova.

A cominciare dal Tech Trade al piano superiore sempre del Padiglione Blu, con il meglio della componentistica e dell’accessoristica, delle strumentazioni elettroniche per la navigazione e delle attrezzature per porti turistici e degli accessori. Senza dimenticare il ’Sailing World’, territorio elettivo e identitario della vela, segmento dall’inevitabile appeal romantico ma anche dalla forte predisposizione alla tecnologia e al design contemporaneo.

Infine, sorta di sintesi concettuale, il padiglione ’Living the Sea’, declinato sul credo ’Il mare per tutti da ogni punto di vista’, porzione del Salone Nautico dove trovare tutti i servizi per il diporto ma anche dove presenziare alle molteplici attività dedicate alle prove in mare (vela e sport nautici). Come volevasi dimostrare, il Salone Nautico si conferma un appuntamento dall’indefinibile capacità: essere il ’place to be’ per tutti. Per chi il mare lo ama già. E per chi lo vorrebbe amare.