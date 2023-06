Il sacrificio e l’eroismo degli emigranti

di

Pupo

Scrivo da Toronto. Mi trovo qui per L’italian heritage month. Dal 2017, in Canada, il mese di giugno è dedicato all’Italia e all’eredità che il nostro Paese ha lasciato qua. Un riconoscimento sacrosanto. Soprattutto per chi, già più di un secolo fa, senza una lira e senza nessuna certezza, abbandonò origini ed affetti e attraversò l’Oceano per raggiungere l’America del Nord.

E adesso, grazie anche ai sacrifici e alle rinunce di quegli “eroi”, le nuove generazioni di Italo-canadesi si godono la rivincita. Un riscatto sociale però, sempre dedicato alla memoria dei loro nonni e dei loro padri.