Il ruolo dell’arte per capire la realtà. Nuova edizione di ’Venti di ottobre’

Si rinnova per il quarto anno l’appuntamento con Venti di ottobre, rassegna promossa dalla Fondazione Bassiri, in collaborazione con il Comune di Montalcino (Si) e il Comune di Fabro in provincia di Terni, in programma oggi e domani. Curata da Bruno Corà, l’iniziativa offre l’occasione per una riflessione sul ruolo dell’arte come strumento-chiave per interpretare quanto sta accadendo nella realtà contemporanea. Tutto ciò fra arte visiva, musica, teatro e letteratura, presentazioni, dibattiti, mostre, concerti, prime esecuzioni e molto altro.

Oggi alle 11 nel Comune di Montalcino si svolgerà l’inaugurazione dell’opera permanente Vene d’Oro di Bizhan Bassiri presso Wine News, in Palazzo Farnetani con Alessandro Regoli e Bruno Corà. Alle 15.30 visita dell’opera Il Pozzo (2001) di Jannis Kounellis in piazza del Duomo presentata da Michelle Coudray. Alle 16.30 nella Concattedrale del Santissimo Salvatore si aprirà l’incontro Gli attributi del tempo: plumbeo e aureo. Dialogo tra Arte, Filosofia, Scienza, Economia, Musica; introduce Bruno Corà con l’artista Bizhan Bassiri.

Seguirà la presentazione del volume Visione, atti dell’edizione 2024 di Venti di Ottobre. Info, www.fondazionebassiri.com

O.Mu.