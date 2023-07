Il ritorno di Terence Hill "Stiamo scrivendo un western"

È salito sul palco dello Spencerhill Festival di Gubbio indossando abiti western, accolto dal boato dei presenti ed ha annunciato: "Stiamo cercando di scrivere un nuovo film e grazie al vostro desiderio di vedere un western bello e divertente ci riusciremo! Non è facile, ma spero che il vostro desiderio ci aiuti". È la sorpresa che Terence Hill ha riservato ai suoi fan arrivati da mezza Europa e da tutta Italia. Nella prima edizione italiana dell’unico festival ufficiale internazionale dedicato alla coppia Bud Spencer-Terence Hill, l’attore non ha deluso le aspettative. Hill, sorridente e visibilmente emozionato, ha salutato e ringraziato parlando in italiano e in tedesco (in omaggio alla fanbase della Germania che si è presentata massiccia al festival) con suo figlio Jess, fianco a fianco a quella che è la sua seconda famiglia, i figli e la moglie di Bud, Maria, e Giuseppe e Cristiana Pedersoli, con accanto lo stuntman che con lui ha lavorato sul set di dodici film, Ottaviano dell’Acqua.

"Fare Trinità – ha detto – è stata una grande fortuna, ancora piace a voi a e me".