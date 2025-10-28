Il ritorno di Gigliola Cinquetti. Al via il tour musicale nei teatri

Dopo oltre dieci anni di attività televisiva, Gigliola Cinquetti torna alla musica dal vivo con una tournée teatrale che segna il suo grande sulla scena concertistica. Il debutto è fissato per il 28 novembre a Levico Terme (Trento), con la data zero di un progetto musicale raffinato.

In questo nuovo spettacolo, l’artista ripercorre sessant’anni di carriera intrecciando passato e presente: una narrazione in musica che rende omaggio ai brani che l’hanno resa un’icona della canzone italiana – e non solo – con arrangiamenti moderni ma sempre rispettosi del suo stile unico e della sua inconfondibile eleganza. Sul palco risuoneranno successi intramontabili come: Alle porte del sole, Dio come ti amo, La pioggia, Sì, Non ho l’età e tante altre perle del suo repertorio, accanto ad originali riletture come una travolgente versione di Chiquitita degli Abba e La Bohème di Charles Aznavour, che Gigliola ha contribuito a rendere celebre in Italia.