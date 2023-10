Il ritorno del fiocco per l'autunno-inverno

È arrivato il momento di riportare fuori da armadi e bauli fiocchi, fiocchetti e nastri. Questi elementi richiamano inevitabilmente epoche passate, tempi in cui le persone indossavano abiti eleganti e facevano acconciature sofisticate, magari per l'occasione della domenica. Il ritorno di simili accessori dal sapore vintage, segni distintivi di eleganza bon ton, si è già visto nelle sfilate dedicate alla stagione autunno-inverno 2023 2024. In tempi recenti anche alcune celebrities hanno iniziato a sfoggiare questo vezzo tra i capelli nelle occasioni pubbliche e mondane, dalle attrici Nicole Kidman e Sydney Sweeney (‘Euphoria’) sul red carpet del Met Gala 2023, alla principessa Catherine Middleton, nei suoi impegni per conto della Corona britannica.

Perché piacciono

La moda è nota per essere ciclica, con tendenze che ritornano periodicamente, reinterpretate in chiave contemporanea. È quello che accade a fiocchi e nastri, che possono essere realizzati con vari materiali, tra cui seta, velluto, raso, chiffon o qualsiasi altro tessuto adatto. Sono spesso cuciti o incollati sugli abiti o usati come accessori per capelli. Spesso danno un tocco di eleganza e raffinatezza, o di vivacità e freschezza, a seconda dei diversi stili. La loro presenza può trasformare un abito o un altro dettaglio dell’outfit, conferendo un aspetto sofisticato e sbarazzino allo stesso tempo. Sono versatili e permettono di essere sfoggiati secondo differenti stili, creando look unici e originali. Fiocchi e nastri riportano ad alcune atmosfere del passato. Già in uso tra le nobildonne rinascimentali, questi accessori sono stati riproposti in diverse varianti nel Novecento, dalla moda all’hairstyling, dagli abiti da cocktail degli anni '50 alle acconciature degli anni '80, spesso abbinati a colori vivaci e look eccentrici.

Consigli di stile

- Quando si indossano capi con fiocchi o nastri, è importante trovare un equilibrio. Se si ha un abito con un grande fiocco, sarebbe bene cercare di mantenere il resto dell'outfit più semplice per evitare sovraccaricare il look. - Occhio alle dimensioni. Grandi fiocchi e nastri possono sopraffare una persona di statura piccola, mentre fiocchi più piccoli potrebbero non avere lo stesso effetto su qualcuno di alta statura. - Anche la forma ha il suo peso, dal momento che può avere un impatto sulla percezione della figura nel suo complesso. Un fiocco o un nastro dovrebbe valorizzare l’insieme, non accentuare difetti o parti indesiderate. - I colori degli accessori dovrebbero coordinarsi con il resto del tuo outfit. Se, invece, sono di un colore contrastante, potrebbero diventare il punto focale dell’outfit. Molto dipende poi dallo stile. - Alcuni, più grandi, elaborati e raffinati, sono più adatti per eventi formali, mentre altri, più sottili e casual, sono perfetti per l'abbigliamento di tutti i giorni.