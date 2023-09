Il ritorno del cappotto, classico intramontabile

Nel corso del tempo, il cappotto è passato da capospalla funzionale a elemento di stile e moda, riflettendo le trasformazioni culturali, sociali ed estetiche delle varie epoche. La sua versatilità e adattabilità lo hanno reso un elemento intramontabile del guardaroba maschile e di quello femminile, adattandosi via via alle tendenze e ai gusti del momento. Lo ritroviamo in diverse versioni anche nelle collezioni donna e uomo per l’autunno/inverno 2023-2024.

Oversize

I cappotti oversize o cocooning sono diventati una tendenza popolare negli ultimi anni. Sono generalmente realizzati in tessuti morbidi e confortevoli, come la lana, il cashmere, il mohair o altri materiali caldi e presentano maniche per lo più larghe e lunghe. Di lunghezze variabili, spesso sono privi di bottoni o chiusure visibili, per essere indossati aperti.

Vintage

Rappresentano delle rivisitazioni di stili vintage, pensati sia per tutti i generi, modelli classici sempre molto amati come il trench coat, di ispirazione militare, con cintura in vita e spalline, il cappotto Chesterfield generalmente lungo, con ampio e spesso colletto a revers ampio e di solito una fila di bottoni al centro, singoli o doppi.

Funzionali

I cappotti funzionali sono pratici e sono apprezzati proprio per fornire calore e protezione contro le intemperie, senza però rinunciare allo stile. Un esempio sono i modelli imbottiti con materiali isolanti o il parka, realizzato con tessuti resistenti all'acqua o impermeabili come il nylon, il poliestere o il goretTex, provvisto di cappuccio con fodera in pelliccia o sintetica.

Originali

I cosiddetti cappotti statement sono quelli che si distinguono per il design e lo stile audace e distintivo e per i materiali insoliti con cui sono stati realizzati come il vinile o il pvc. Possono presentare dettagli stravaganti come frange e paillettes, stampe accattivanti, tagli e forme non convenzionali, colori e motivi vivaci.

Sartoriali

I cappotti vestaglia, conosciuti anche come cappotti kimono o cappotti sartoriali, sono capi d'abbigliamento che prendono ispirazione dal tradizionale indumento nipponico. Questa tipologia è caratterizzata da un taglio ampio e rilassato, è spesso priva di bottoni o cerniere e viene generalmente indossata aperta. I cappotti kimono con maniche larghe, possono essere dotati o meno di una cintura e possono essere in seta, velluto, lana, cotone o altri materiali, da scegliere in base alla stagione in cui si vogliono indossare.

Colori

I colori principali per cappotti maschili e femminili possono variare a seconda delle tendenze della moda e delle preferenze personali, ma ci sono alcuni colori classici che sono spesso scelti per la loro versatilità e adattabilità a diverse occasioni: si tratta, in particolare, del nero, del grigio, del blue navy, del camel o del beige. Sono raffinati anche i modelli di colore bianco o rosso. Negli ultimi anni sono comparsi anche quelli di colore fluo. Quest’autunno, sulla scia del successo del film ‘Barbie’, potrebbe accadere di vedere in giro diversi capispalla di questo tipo color rosa shocking. In generale le nuance pop come l’azzurro cielo, il viola ametista, il giallo ocra rappresentano una delle principali tendenze dei cappotti della stagione autunno/inverno alle porte.