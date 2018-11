Roma, 18 novembre 2018 – Piatti di alta cucina e abilità nella gestione dei clienti a tavola: sono questi gli ingredienti de ‘Il ristorante degli chef’, il nuovo programma di Raidue in onda dal 20 novembre (alle 21,20) per sei puntate. A metà tra un reality e un talent show, la sfida è tra dieci cuochi amatoriali che saranno guidati e giudicati dagli chef Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì. Il vincitore del programma avrà la possibilità di formarsi nella scuola internazionale di cucina italiana Alma.

Il programma, che è la versione italiana di ‘Kitchen Owners – Duenos de la Cocina’, prodotto e distribuito dall’argentina Telefe, è una via di mezzo tra ‘Masterchef’ e ‘Hell’s Kitchen’ tanto che a essere valutata non è solo l’abilità trai fornelli ma anche quella di costruire menù, gestire la brigata, occuparsi delle spese.

Ma come funziona il gioco? Nella prima puntata – kick off – ci saranno 80 aspiranti concorrenti (selezionati tra gli oltre duemila iscritti) che proporranno il loro piatto forte, il cavallo di battaglia, davanti al giudizio insindacabile dei tre chef. I migliori 40 proseguiranno con la preparazione di un piatto espresso, quindi i migliori 20 passeranno alla terza prova, ovvero la rivisitazione di una ricetta della tradizione italiana. Alla fine solo 10 accederanno al ristorante dove inizierà il tutti contro tutti.

Dalla seconda puntata, il programma si dividerà tra l’arena di gioco e la cucina di un vero ristorante. Nell’arena gli aspiranti cuochi, dietro i loro banconi, dovranno dimostrare creatività e talento nelle varie prove. In questo modo i tre giudici stabiliranno, di volta in volta, chi merita di essere capo brigata e chi, invece, dovrà lasciare la sfida. Nel ristorante i concorrenti, divisi in due brigate, dovranno preparare un menù a tema e soddisfare gli avventori, superando imprevisti e offrendo un servizio degno di un locale stellato.

Tra i commensali ci saranno persone comuni e personaggi del mondo dello spettacolo e della tv, come Sandra Milo, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Fabio Troiano e Samuela Sardo. Al termine di ogni puntata, la brigata che si sarà destreggiata meglio si aggiudicherà la vittoria conquistando le tre stelle in palio. Il capo brigata vincente passerà di diritto alla puntata successiva e sceglierà l’assistente migliore rendendolo immune dalle successive prove. I concorrenti rimasti, invece, avranno ancora due occasioni per salvarsi dall’eliminazione: dovranno confrontarsi su una prova di abilità, al termine della quale il vincitore avrà un vantaggio per la sfida finale.