Il riccio e il veterinario salvatore

A otto anni di distanza dalla pubblicazione del best-seller 25 grammi di felicità (Sperling & Kupfer), libro tradotto in 15 lingue che ha consacrato il veterinario Massimo Vacchetta tra i maggiori autori di libri dedicati agli animali d’Italia, arriva 75 kg di felicità, un fumetto che racconta apparentemente la stessa storia, ma in realtà ne capovolge la prospettiva: l’incontro con il piccolo riccio Ninna, che ha cambiato la vita al veterinario piemontese, viene raccontata dal punto di vista della riccina di soli 25 grammi. Nasce così il libro 75 kg di felicità. Come un grande veterinario può salvarti la vita (Il Pennino, 2024), che verrà pubblicato a metà novembre, illustrato dalla penna dell’artista Roberta Morucci, con la benedizione di una leggenda del rock il chitarrista dei Queen, Brian May, grande amante dei ricci e fondatore in Inghilterra di Centro di recupero The Amazing Grace, che inserisce una sua dedica tra le pagine del fumetto, e del disegnatore Bruno Bozzetto, che scrive la prefazione dedicandovi un suo disegno. La pubblicazione fa parte di un progetto di potenziamento del Centro recupero ricci la Ninna di Novello (Cuneo), unico nel suo genere in Italia.