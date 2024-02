Il revival degli stivali con risvolto

Dopo più di dieci anni dal loro lancio sulle passerelle e sul mercato fashion, per l’inverno e gli inizi della primavera 2024 tornano alla ribalta gli stivali con risvolto. Sono apparsi per la prima volta nel 2012 nella collezione degli Shark Lock di Givenchy, in pelle, con linee aderenti e rigorose allo stesso tempo, ghette, zeppa che rimane nascosta sotto di esse, un mix di fascino e audacia, per chi desidera essere elegante e alla moda, ma ama anche osare (shark, in inglese, è lo squalo). Nel 2020 la stessa maison francese ha rilanciato questa creazione con un lucchetto nella parte superiore della ghetta – nera, argentata o dorata – e, in alcuni casi, una suola alta robusta, a carrarmato o, alternativamente, morbida e molleggiata, definita non a caso marshmallow. Sono diverse le star paparazzate e immortalate con gli stivali con risvolto di tendenza ai piedi: nelle ultime stagioni, per esempio, li hanno indossati Paris Hilton, Kim Kardashian, Dua Lipa, Christina Aguilera, Nicky Minaj, Bella Thorne e Vittoria Ceretti.

Modelli diversi

In commercio, nei negozi fisici e nei canali online, ci sono differenti varianti di stivali con risvolto che ripropongono e rivisitano, personalizzandoli, i modelli iconici del 2012. Uno degli elementi su cui si giocano di più le differenze è l’altezza del gambale, che può arrivare a metà polpaccio, per esempio. Ci sono anche tipologie con tacco a stiletto anziché zeppa. Oltre alla classica pelle lucida, ci sono anche stivali in pelle scamosciata. Accanto al tradizionale e sempreverde nero, possono essere disponibili modelli anche color bianco, beige, ghiaccio, cammello, nocciola, rosso o viola, ma persino con stampe animalier come il maculato o il pitonato. Si aggiunge un tocco casual e sportivo, e si sdrammatizza il look, con la versione degli Shark in total denim. Piedi freddi o comunque temperature rigide da cui proteggersi? Si possono trovare anche gli stivali con morbida e calda fodera in lana e shearling.

Consigli

Gli stivali con risvolto non sono per chiunque, sia per gusti estetici sia per esigenze di comodità e praticità, ma con i giusti accorgimenti si possono sfoggiare con semplicità e stile. Le proporzioni sono importanti. Con scarpe di questo tipo sarebbe meglio evitare pantaloni a palazzo, baggy jeans, gonne a corolla o abiti troppo voluminosi. Stanno bene, invece, gli abbinamenti con i pantaloni e jeans skinny, minigonne, vestitini midi, spacchi strategici che valorizzano questa calzatura come protagonista dell’outfit.