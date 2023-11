Il reportage d’autore. La vita del sangue: dai donatori ai malati. Gli scatti di generosità

Se le tue foto non sono abbastanza buone, non sei abbastanza vicino"

Robert Capa

Fulvio Bugani, fotografo documentarista di caratura internazionale (World Press Photo, Oscar Barnack Award), è entrato nel sangue, nella vita del sangue. Lo ha fatto con grandi immagini – commissionate dall’Avis provinciale di Bologna per celebrare i 70 anni di attività – per raccontare il viaggio di una generosità fatta a gocce. Dalla donazione del sangue da parte dei volontari, alle destinazioni finali: vite da salvare. Siano emergenze, siano complicati, delicatissimi interventi in sala operatoria. "Volevamo dare una testimonianza visiva d’ompatto del fondamentale contributo che Avis offre alla comunità - spiega Sonia Manaresi, presidente di Avis provinciale Bologna –. La speranza è che sempre più persone matruino la consapevolezza di quanto sangue serve ogni giorno per il bene di tutti e che quindi sempre più persone siano pronte a fare la propria parte".

Il foto-reportage, realizzato grazie alla collaborazione istituzioni ospedaliere bolognesi che hanno garantito la giusta distanza, sarà esposto alla Casa dei Donatori Avis nella città felsinea, da sabato alle 10. "Un lavoro fotografico – spiega Bugani – che evidenzia il processo di donazione del sangue, dall’inizio alla fine, può contribuire a sensibilizzare e incoraggiare più persone ad abbracciare questa pratica vitale". Intento affidato alla cifra stilistica che caratterizza il lavoro di Bugani per l’assenza di retorica – se gil chiedi che tipo di fotografo sei, la risposta è sempre la stessa: un fotografo – lasciando alla tecnica, alla luce, alla composizione, il compito di comunicare da sguardo a sguardo. Sono, in sostanza, foto di cronaca. "Le immagini che mostrano i donatori che si presentano per dare il loro contributo – continua il fotografo –, il prelievo del sangue, il processo di analisi e conservazione e, infine, il suo utilizzo in ospedale possono fornire una narrazione coinvolgente e completa che sottolinea la catena di vita che si crea attraverso la donazione". La scelta del reportage, della fotografia documentaristica, del resto, è indicativa della scelta di selezionare cosa affidare alla memoria collettiva. Scelta anche rischiosa in tempi che hanno avverato quanto previsto da Susan Sontag, filosofa capitale della fotografia: produrremo più immagini di quante ne possiamo memorizzare. Il reportage, il racconto per immagini, invece, obbliga a scegliere. in questo caso, come raccontare il i bisogni di una comunitò, la generosità dei donatori, la speranza dei malati. Confidando che avesse ragione Sontag, scrivendo – nel saggio ‘Sulla fotografia’ – che la suprema saggezza dell’immagine fotografica consiste nel dire: Questa è la superficie –. Pensa adesso, o meglio intuisci, che cosa c’è da là da essa, che cosa deve essere la realtà se questo è il suo aspetto". Potenza di scatti che richiedono presenza fisica, analogica verrebbe da dire. Come il sangue, in fondo. Che non si può fabbricare, solo donare.

Paolo Giacomin