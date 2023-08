Il relais diventa poliambulatorio d’avanguardia per la diagnostica

Non solo terme. Al Ròseo Euroterme Wellness Resort di Bagno di Romagna è infatti attivo un poliambulatorio che amplia l’offerta con nuovi macchinari per la diagnostica, nuovi trattamenti potenziati dall’acqua ipertermale e nuovi professionisti d’eccellenza nell’equipe medica nei reparti di cardiologia, ginecologia, pneumologia e fisiatria. Coordinati dal direttore sanitario Luca Morellini (specialista in Medicina Termale), gli specialisti hanno consentito l’accreditamento del relais presso il Sistema Sanitario Nazionale e il riconoscimento del ’Livello Super’ dall’assessorato regionale della Sanità. Il Poliambulatorio offre la possibilità agli ospiti della struttura e ai pazienti esterni di usufruire di visite specialistiche sia di tipo ambulatoriale, sia in day hospital, con liste d’attesa cortissime.

Inoltre, chiunque sia iscritto al SSN ha diritto a un ciclo di cure termali (uno all’anno) interamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, a condizione di essere in possesso della “ricetta rossa” rilasciata dal proprio medico curante con indicata la diagnosi e i trattamenti termali che possono giovare alla cura delle diverse patologie.