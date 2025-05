Il regista di Iron Man al lavoro con Topolino

Roma, 26 maggio 2025 – Per il momento si tratta solo di rumors, ma pare proprio che il regista Jon Favreau sia al lavoro per creare un film su Topolino per Disney. Il progetto potrebbe essere un adattamento live-action, anche se questo dettaglio non è stato ancora confermato.

Tutti i lavori del regista per il mondo Disney

Di certo c’è che il regista statunitense è da tempo un collaboratore fidato di Disney, avendo contribuito al lancio di alcuni dei suoi più grandi franchise. Ha diretto Iron Man (2008), che ha dato inizio all’Universo Cinematografico Marvel, ha firmato la regia del Libro della Giungla (2016) in versione live-action e del Re Leone (2019), che ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari a livello globale. È anche il creatore di The Mandalorian, la serie di punta di Star Wars su Disney+.

Topolino: da cartone animato a simbolo culturale

Mickey Mouse (conosciuto dalle nostre parti come ‘Topolino’) è stato creato da Walt Disney e Ub Iwerks nel 1928, in risposta alla perdita dei diritti sul personaggio Oswald the Lucky Rabbit in favore della Universal nel 1927 e poi riacquisiti. Questo non è un dettaglio di poco conto se consideriamo che Favreau è già al lavoro su una serie dedicata proprio a Oswald per Disney+. In ogni caso, il debutto di Topolino avvenne nel cortometraggio sonoro "Steamboat Willie", uscito il 18 novembre 1928, una data considerata il ‘compleanno’ del topo più famoso del cinema mondiale. Il successo fu immediato perché rappresentava un personaggio vivace, curioso, ottimista e scaltro, capace di cavarsela in ogni situazione. Il suo stile semplice, con i pantaloncini rossi, i guanti bianchi e le scarpe gialle, è diventato iconico tanto da trasformarlo in una star internazionale negli anni ‘40 del Novecento, protagonista di centinaia di cortometraggi e fumetti. Fu il primo personaggio animato ad avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame e il primo vero volto della Disney.