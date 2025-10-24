Il re della tavola è pronto. Si apre ’Volterragusto’. Spazio a tipicità ed eventi

Torna per la stagione autunnale la nuova attesissima edizione di Volterragusto, la rassegna gastronomica dedicata alla buona tavola che dal 2005 accompagna la storica Mostra Mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell’Alta Val di Cecina, unendo specialità enogastronomiche e divertimento. Due fine settimana, dal 25 al 26 ottobre e dal 1 al 2 novembre, per scoprire la splendida roccaforte etrusca e immergersi nella storia millenaria di Volterra.

A fare gli onori di casa sarà come sempre il tartufo bianco, protagonista della 27ª edizione della mostra-mercato, affiancato da una selezione di prodotti locali: salumi, formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e molte altre eccellenze regionali. Escursioni, mostre e degustazioni guidate completeranno l’esperienza. Come sempre tantissime le iniziative collaterali per tutta la famiglia che abbracceranno la città dentro e fuori le mura: trekking urbani che sveleranno una Volterra quanto mai inedita e misteriosa per un viaggio a ritroso nel tempo per conoscere la storia cittadina dalle origini etrusche fino alla gloriosa indipendenza medievale; visite guidate alla scoperta di prodotti gastronomici del comprensorio; momenti di puro folklore con il gruppo storico, sbandieratori, musici ed il pittoresco Palio dei Caci che vedrà, domenica 26 ottobre, le otto contrade sfidarsi in una gara di velocità con forme di formaggio che rotoleranno per le animate vie del centro. E poi le immancabili battute di caccia al tartufo in compagnia dei tartufai e dei loro inseparabili segugi, aperte su prenotazione, per conoscere le tecniche di raccolta e di lavorazione.

Fra i momenti più attesi della rassegna la consegna del Premio Jarro, il 2 novembre, destinato ogni anno a chi in ambito professionale si sia distinto nell’opera di divulgazione della cultura della buona tavola e dedicato per questa edizione alla tragedia umanitaria vissuta dalla popolazione di Gaza stremata da due anni di conflitto e carestia. Un momento di profonda riflessione per ricordare come, ancora oggi, l’accesso al cibo non sia la normalità, ma un privilegio dal quale milioni di persone in tutto il mondo sono ancora escluse.

Andrea Falaschi