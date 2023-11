Il rapper Salmo di nuovo attore: : "Mi fa stare bene"

"Non sto cercando fama. Non voglio diventare un attore famoso. La mia carriera ce l’ho già. Lo faccio perché è un mestiere bellissimo e molto difficile. E mi fa stare bene". E poi "credo davvero che il mio futuro sia nel cinema. Non voglio fare il rapper fino a cinquant’anni con il cappellino girato". A confessarsi è Salmo, di nuovo sul set di Blocco 181, la serie Sky Original, 8 nuovi episodi in onda nella prossima stagione.