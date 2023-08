Il prodigio che abbiamo in testa La manutenzione del cervello

Pesa fra 1,2 e 1,4 kg ma conta 200 miliardi di cellule. È grigiastro, morbido, non granché avvenente a uno sguardo naïf. Ha prodotto la Gioconda, l’Amleto, la Nona Sinfonia, il computer, gli antibiotici, i voli sulla luna, i piroscafi, ma anche i campi di concentramento, la Santa Inquisizione, la sedia elettrica. Insomma, quasi tutte le cose meravigliose o terribili di questo mondo. È Sua Maestà il Cervello Umano. Michela Matteoli, direttrice dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr, ce lo racconta nel volumetto Il talento del cervello (Sonzogno), dieci lezioni per non addetti ai lavori.

Il cervello non agisce da solo, ha scambi continui con gli altri organi del corpo, con l’ambiente esterno. Ha un punto debole, l’infiammazione cronica. Ha un elemento di grande forza, la plasticità: la capacità di creare collegamenti sempre nuovi fra i neuroni, 100 miliardi di cellule che trasducono i segnali chimici in segnali elettrici e viceversa, e comunicano attraverso una sorta di ponte, le sinapsi. Se lo si tiene in esercizio, Sua Maestà invecchia meno degli altri organi, si autoripara, e usa le conoscenze apprese per compensare i danni dell’età. Bisogna dunque averne cura: leggere tanto, imparare sempre, intrattenere relazioni sociali positive. E poi viaggiare, andare a teatro, visitare musei, ascoltare musica.

Ma soprattutto occorre dormire. Durante il sonno il cervello è attivo: seleziona i ricordi, fissa quelli procedurali (andare in bici, suonare uno strumento), e trattiene le informazioni rilevanti per il futuro. Kant indicava le due cose che più lo stupivano: “il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me”. Ma quest’ultima non è forse un altro miracolo del cervello?

Giuseppina La Face