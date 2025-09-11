Il primo trionfo queer. Brokeback Mountain. E la poesia sfidò il cinema

Film come I segreti di Brokeback Mountain nel tempo si trasformano, si ingigantiscono e acquistano sempre più significato. Presentato 20 anni fa alla Mostra del cinema di Venezia, il 2 settembre 2005, il film di Ang Lee debuttò infatti come "una storia di cowboy gay" per poi diventare nel tempo un cult, che non solo ha sfondato il muro dietro cui erano spesso relegati i film queer nel mainstream, ma che ha anche conquistato il pubblico come una delle più tragiche e commoventi rappresentazioni dell’amore nel cinema contemporaneo.

Il soggetto originale nasce da un racconto breve di Annie Proulx, pubblicato nel 1997 sul New York Magazine e in italiano con il titolo Gente del Wyoming. La storia affascina diversi registi, tra cui Gus Van Sant, ma nessun attore hollywoodiano sembra disponibile ad associare la propria immagine all’esplicito rapporto fra i due mandriani, Ennis Del Mar e Jack Twist.

La prima svolta arriva con Ang Lee. Il regista taiwanese, dopo aver diretto La tigre e il dragone e Hulk si trova in una profonda crisi creativa, deciso ad abbandonare il cinema. È il 2003 e, all’improvviso, ricorda la sceneggiatura di Brokeback Mountain, firmata anni prima da Larry McMurtry e Diana Ossana. Decide di girare il film e, per i ruoli dei due protagonisti, sceglie due attori ancora non famosi, che proprio questo film renderà poi due celebrità: Heath Ledger nel ruolo di Ennis e Jake Gyllenhaal in quello di Jack. Accanto a loro, Michelle Williams, allora conosciuta soprattutto per il telefilm Dawson’s Creek, e Anne Hathaway, che era ancora un giovanissimo volto Disney (si presentò al provino con i vestiti di scena di Pretty Princess). Senza saperlo, Ang Lee aveva già fatto una magia.

Alla prima a Venezia, I segreti di Brokeback Mountain sconvolse il pubblico del Lido, riuscendo a sorpresa a vincere il Leone d’oro, nonostante il favorito fosse George Clooney con Good Night, Good Luck. I tempi, tuttavia, erano molto diversi, soprattutto per i costumi statunitensi, più conservatori anche quando si parla di cinema. Fu così che nonostante una straordinaria scia di vittorie di prestigiosi premi, dopo Venezia, dal Golden Globe al Bafta e dal Critcs’ Choice Award all’Independent Spirit Award, I segreti di Brokeback Mountain perse l’Oscar del miglior film contro Crash. Per pudore e per pregiudizio. Solo di recente, infatti, si è scoperto che i giurati dell’Academy scelsero di non guardare il film. Proprio per questo motivo, da alcuni mesi, è diventato obbligatorio per tutti i membri certificare la visione dei titoli candidati, prima di assegnare le statuette, anche se questo non cambierà il fatto che Brokeback Mountain è ancora oggi considerato la più bella opera di tutti i tempi a non aver vinto l’Oscar, nonostante la nomination.

Di Brokeback Mountain oggi, più che le scene di sesso – fino al 2011 censurate in Italia – che non sono mai state il centro del film, si ricorda soprattutto l’intensità della recitazione di Ledger (scomparso nel 2008) e Gyllenhaal (oggi 44 anni). Un amore impossibile, perché prima di tutto rifiutato da chi lo vive e chi lo sperimenta sulla propria pelle, prende forma nei loro baci rabbiosi e disperati. O nell’ultimo e indimenticabile pianto di Ennis, quando tutto è perso per sempre.

Vent’anni dopo, anche in Italia, è il teatro che rende omaggio al capolavoro con una versione in musica, riadattata dal West End londinese. Brokeback Mountain arriva infatti in scena con Edoardo Purgatori nel ruolo di Ennis e Filippo Contri in quello di Jack, insieme alla voce dal vivo di Malika Ayane. Lo spettacolo, diretto da Giancarlo Nicoletti, è una co-produzione del Teatro Carcano di Milano e partirà con la sua lunga tournée da Torino il 24 ottobre. Un’occasione in più per riscoprire quella che il compianto Heath Ledger descriveva perfettamente come la stupenda storia "non di due uomini ma di due anime che si innamorano una dell’altra".