Il “Primo Appuntamento“ galeotto

"La cena è senza dubbio l’habitat naturale per far nascere relazioni di qualsiasi tipo, anche amorose". Parola di Flavio Montrucchio (nella foto), il “cupido” più famoso del piccolo schermo che da domani torna su Real Time, in prima serata, con le nuove puntate di Primo Appuntamento.

Flavio, quattro coppie nate nel ristorante sono andate a nozze...

"Non siamo un’agenzia matrimoniale, solo un programma di grandi numeri che ha raccolto diversi provini nonché profili di numerose persone, quindi in tutti questi anni, con quasi più di cento puntate andate in onda e le centinaia di incontri combinati, anche solo per la legge della probabilità, un buon 2% arriva al matrimonio. Ma questo è dettato dalla statistica, non di certo dalla mia volontà di far sposare la gente".

Quali sono le differenze tra un primo appuntamento casuale e uno a tavola davanti a una buona cena?

"Noi italiani abbiamo una visione più coinvolgente della cena, è un momento di condivisione e unione. Una cena non è un semplice momento in cui ci si sfama, ma ormai è un momento prezioso di socializzazione, meglio di incontro casuale al supermercato o al bar".

Nelle nuove puntate che tipologia di aspiranti coppie ci saranno?

"Non cerchiamo mai candidati con particolari requisiti: la nostra forza è non avere delle regole o concetti prefissati nella ricerca dei single. Vediamo chi si presenta ai casting e quello più interessante lo scegliamo e proponiamo al pubblico".

Secondo lei qual è il fattore del successo del programma?

"È molto reale, non c’è nessuno che viene da noi con la speranza di ottenere altro. Il nostro è un ‘primo appuntamento’ molto originale e autentico".

Barbara Berti