Il Presepe Vivente sotterraneo nelle Grotte di Postumia. Una magia dal fascino unico

Le Grotte di Postumia e il Castello di Predjama sono una delle attrazioni più straordinarie del mondo. Le Grotte di Postumia, che sono la grotta turistica più visitata d’Europa (oltre 38 milioni di visitatori!), sono famose per essere l’unica grotta al mondo con una ferrovia all’interno. Il treno turistico sotterraneo, in funzione da 140 anni, conduce i visitatori in corridoi carsici, gallerie e sale. Si potranno osservare le caratteristiche carsiche più importanti, come una stalagmite alta 16 metri, il più antico ufficio postale sotterraneo del mondo e l’animale sotterraneo più famoso, l’olmo (noto anche come proteo).

L’olmo è la più grande delle oltre 150 specie animali che vivono nelle grotte carsiche slovene. Particolarmente magiche sono le Grotte di Postumia nel periodo natalizio, quando si può assistere al più grande presepe vivente del mondo carsico sotterraneo. Le Grotte di Postumia si trovano nelle vicinanze del Castello di Predjama e, volendo visitare entrambe le attrazioni, è possibile prendere un autobus che fa la spola tra queste due località. Il Castello di Predjama è stato il rifugio del famoso Erasmo di Predjama, una sorta di ’Robin Hood’ sloveno, cavaliere ardente che, dopo una contesa con l’imperatore austriaco Federico III, riuscì a resistere per l’intero anno 1478 all’assedio del castello che era una vera e propria fortezza autonoma scavata nella roccia e da cui si poteva uscire per recuperare viveri attraverso una cavità senza essere scoperti dai nemici. Erasmo fu sepolto davanti alla chiesa dell’Addolorata nel centro del paese e su di lui fu piantato un tiglio che cresce tutt’oggi ed è venerato per l’avanzata età.

Tornando a Postumia, forse non tutti sanno che il Presepe Vivente nelle Grotte – visibile fino al 30 dicembre – è il più simile alla Natività che San Francesco allestì nel 1223 in una grotta vicino ad Assisi. Esattamente 766 anni dopo, durante una visita alla più grande attrazione slovena, il regista Gregor Tozon fu colto dall’ispirazione di creare un Presepe Vivente a Postumia. L’idea audace, in un’epoca in cui il Natale non era ufficialmente celebrato come festa religiosa e la maggior parte delle persone allestiva il proprio presepe in segreto dentro le quattro mura di casa, prese quindi vita.