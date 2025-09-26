Il Premiolino dell’informazione: ecco i vincitori

Il Premiolino, il più longevo e autorevole riconoscimento dedicato all’informazione in Italia e sostenuto da Pirelli, celebra quest’anno la sua 65ª edizione, riaffermando il proprio impegno nella valorizzazione del giornalismo indipendente e di qualità. Promosso e sostenuto da Pirelli, il premio si distingue da oltre sei decenni per la capacità di individuare e premiare quelle voci che meglio interpretano il presente con profondità, lucidità e senso critico. Anche per questa edizione, la giuria ha selezionato sei giornalisti che si sono particolarmente distinti per rigore professionale, talento narrativo e impegno civile.

I vincitori della 65ª edizione sono Sabrina Giannini (nella foto, Raitre), Siegmund Ginzberg (Il Foglio), Paolo Giordano (Corriere della Sera), Thomas Mackinson (Il Fatto Quotidiano), Luigi Manconi (La Repubblica), Anna Zafesova (La Stampa). I premi saranno consegnati a Milano, al Piccolo Teatro Grassi, lunedì 29 settembre, alle ore 19,30. Nel corso della cerimonia verrà inoltre conferito il Premio Pirelli per la Scuola a Gianna Fregonara e Orsola Riva (Corriere della Sera).