Il premio Faber alla carriera a Pagani e Marinelli

Un liceo artistico, il Boccioni di Milano, e i suoi allievi, X Factor che ritorna domani sera su Sky e Now con Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli, la dimensione di un percorso che ha similitudini forti con gli studi, oltre le cose che già si sanno su un format che ogni anno, comunque, si rinnova. Presenta Giorgia, sempre più complice e sicura, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro hanno accolto Gabbani come si faceva a scuola con chi arrivava dopo, ma Francesco è solido come il suo successo, cantautore, polistrumentista, e sa stare al mondo. Porta il popolare di Sanremo in un contesto diverso.

Dopo veloci presentazioni di rito di Giuseppe De Bellis per Sky e Fremantle, Gabbani si presenta: "Io cerco una cosa molto semplice, l’autenticità, che per me è l’X Factor, ricordando che sono i no che ti devono dare le motivazioni, sono domande non risposte, nella vita". Il consiglio di Ornella Vanoni: "I ragazzi che non devono fare musica per diventare famosi ma diventare famosi perché hanno sempre fatto musica".

Paola mette "a disposizione quello che ho imparato, dedicarsi ai dettagli è importati, sono queli che ti distinguono dagli altri. Qui reagisco alle emozioni di una voce e di uno sguardo, alla passione, perché la musica non è solo verità ma costruzione. Cerco la luce". Jake, ricordando gli inizi molto faticosi con i Club Dogo: "Se non hai nessuno che crede in te, credici tu. E se lo fai bene, il risultato arriva. Il giudice non deve imporre il suo percorso, ma coltivare il talento". Achille: "Noi siamo dei consiglieri, non dei maestri, con i nostri errori (da comunicare). Non dobbiamo mettere pressione, X Factor non è l’unica strada, la carriera si fa in vent’anni. Il talento è anche una grande menzogna, ognuno deve trovare quello che ama e lavorarci tantissimo. Quano puoi immaginarlo nella tua testa, puoi farlo".

Giorgia ci rassicura: "Ho meno ansia, mi sento più agile. Il mio ruolo è accompagnare i ragazzi, sostenerli, e presentare, senza sbagliare". Si può fare (bene). Arrivano alla fine anche le domande degli studenti, i giudici ricordano gli anni di scuola, Paola le lezioni di Vecchioni al liceo Beccaria di Milano. Parlano dell’importanza dello studio e della conoscenza, da cui nasce il pensiero che ci rende liberi.

Nello special mostrato in anteprima sulle audizioni il clima è ironico e disteso, si entra da subito nel merito, la selezione sembra più dura, la narrazione eventuale. La missione è trovare talenti pronti anche per la disocgrafia. Tre le puntate di audizioni, anche in streaming su Now, due di Bootcamp, ma si passa solo con quattro sì, Last Call con tre sedie per giudice.

A partire dal 23 ottobre sette serate del Live Show al Teatro Repower di Milano, e finale in piazza del Plebiscito a Napoli. Su tutto e tutti vigila la bravissima Paola Costa. La dirigente del Boccioni ha parlato di scuola, palestra di sfide e talento, con parole importanti, i trecento allievi hanno posto qualche domanda, non banale, alla fine. Menzione per la brava presentatrice Vera Spadini.