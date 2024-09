Il premio di Massa a Mariella Nava cantautrice ’speciale’

Un weekend all’insegna di letteratura, musica, arte. Sono le carte che Massa vuole mettere sul tavolo per conquistare un posto importante nel panorama non solo culturale ma anche turistico di una stagione che per essere considerata positiva deve essere la più lunga possibile. L’evento tradizionale che contraddistingue il fine settimana è la cerimonia di chiusura della sessantacinquesima edizione del premio letterario San Domenichino che col passare degli anni ha aumentato la propria importanza a livello nazionale. "Possiamo dire con grande soddisfazione – afferma il presidente, Giacomo Bugliani – che per la sezione poesia siamo il premio più longevo d’Italia".

Appuntamento domani alle 17, sulla terrazza del ’Vista Mare’ sul viale litoraneo di Marina di Massa. Ogni anno oltre ai vincitori delle varie sezioni – che anche per il 2024 hanno superato la selezione della giuria presieduta da Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore – c’è la consegna di un premio speciale. Lo scorso anno andò alla direttrice di QN Agnese Pini, quest’anno toccherà alla cantautrice Mariella Nava che sarà protagonista, domenica alle 21,30 (ingresso libero), di un concerto al Mug 2, nel cortile del Palazzo Vescovile di Massa. Un’ccasione per ascoltare voce e pianoforte i suoi brani più iconici e le nuove produzioni che la vedono impegnata anche in teatro con uno spettacolo assieme a Daniela Poggi e in iniziative di solidarietà.

Ma Massa è anche arte: il Museo Gigi Michelucci alla Villa della Rinchiostra con le opere di uno dei più grandi scultori del Novecento, e la mostra ’Ciao!’ in Palazzo Ducale con gli artisti cinesi Yang Su e Ming Cai già acclamati a Venezia.

Riccardo Jannello