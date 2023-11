Ermanno Cavazzoni (foto) con il romanzo Il gran bugiardo (La nave di Teseo) per la Narrativa ed Enrico Testa con L’erba di nessuno (Einaudi) per la sezione Poesia sono stati premiati a Villacidro (Cagliari) per il 38° Premio ‘Giuseppe Dessì’, dedicato allo scrittore sardo, nativo della cittadina, autore fra gli altri del romanzo Paese d’ombre, premio Strega nel 1972.