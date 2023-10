Il premio D’Aponte a Chiara Ianniciello

La giovane salernitana Chiara Ianniciello ha vinto la 19ª edizione del Premio Bianca d’Aponte - Città di Aversa, il contest italiano riservato alle cantautrici, ospitato per due sere al teatro Cimarosa di Aversa. Alla genovese Irene Buselli è andato invece il premio della critica Fausto Mesolella oltre alla targa per il miglior testo per la canzone Così sottile. Cristina Cafiero si è aggiudicata la targa alla migliore interpretazione.