Il “Pinocchio“ di Mattotti a Taiwan

Il Pinocchio di Collodi illustrato da Lorenzo Mattotti affascina Taiwan. Alla Taipei International Book Exibition, che si concluderà domenica, si può vedere l’edizione taiwanese di Locus Publishing che il grande artista, illustratore e fumettista è venuto a presentare nell’anno in cui l’Italia è ospite d’onore della Fiera. "Ho fatto tante versioni di Pinocchio. È come se fosse un laboratorio. La prima è del ‘92, uscita per Rizzoli, ed è classica, con illustrazioni a colori. Poi c’è quella dei Millenni Einaudi più per gli adulti, in cui ho aggiunto tanti disegni in bianco e nero. È seguita una terza versione in Francia che riprende la versione di Einaudi. L’ultima è quella di Bompiani in cui ci sono anche immagini del cartone animato di Enzo D’Alò a cui ho lavorato. Questo Pinocchio mi ha continuato a seguire per almeno venti anni. La versione taiwanese è identica a quella Bompiani" racconta Mattotti alla sua prima volta a Taiwan.

Artista poliedrico, tra i fondatori del collettivo Valvoline, Mattotti ha un suo posto di rilievo anche in Oriente. Oltre a Pinocchio, l’editore Rex How ha pubblicato la Divina Commedia di Dante Alighieri con le immagini che Mattotti ha fatto per l’Inferno insieme ad alcuni schizzi e Hansel & Gretel con le sue illustrazioni in bianco e nero.