Il Piccolo Principe nella “sua“ . New York

Ottanta anni dopo la prima edizione, la Francia onora il Piccolo Principe a New York: una statua in bronzo dell’artista Jean-Marc de Pas è stata inaugurata dalla ministra degli esteri francese Catherine Colonna nella città dove nel 1943 la novella di Antoine de Saint Exupéry vide la luce. La statua, che raffigura il piccolo viaggiatore nello Spazio seduto a altezza d’uomo su un muretto, è stata collocata nel giardino della storica Payne Whitney Mansion, una dimora della Gilded Age disegnata dall’architetto Stanford White all’inizio del Novecento. L’edificio è stato acquistato dalla Francia negli anni Cinquanta e oggi ospita il quartier generale di Villa Albertine, un centro culturale che promuove la cultura francofona negli Usa.

Pubblicato inizialmente in inglese e qualche giorno dopo in francese dalla casa editrice Reynal & Hitchcock e all’indice in Francia fino a dopo la liberazione, Il Piccolo Principe è l’opera di letteratura più tradotta di tutti i tempi, con 200 milioni di copie vendute in oltre 550 tra lingue e dialetti diversi. Pochi però sanno che Saint Exupéry ne concepì l’esistenza tra New York e Long Island, dove aveva vissuto tra 1940 e 1943.