Il piacere proibito della tv inguardabile. E l’Italia naufraga sull’isola del trash

Roma, 1° luglio 2025 – Piacere colpevole, o vergognoso. Ma detto in inglese è più elegante, anzi più cool: guilty pleasure. Tradotto: si fa ma non si dice. Anzi, si guarda ma non si ammette. Già, parliamo di tivù e di quei programmi che nessuno dirà mai di seguire perché intollerabilmente trash e che quindi non si capisce come possano fare certi cospicui ascolti (ma appunto perché sono trash!, è la risposta, e così il cane dell’ipocrisia si morde la coda). Insomma, in un salotto o in ufficio e nemmeno in coda alle poste nessuno confesserà di essere un avido consumatore di fiction turche, quelle con gli attori pieni di muscoli e di dieresi nei cognomi, o dei falò di confronto fra cornuti e cornificatori di Temptation Island (a proposito, avviso agli astinenti: l’orrido quindi irrinunciabile reality riparte dopodomanio, ma non fate sapere di saperlo). E, se proprio si deve, magari perché scoperti in flagrante diletto, urge giustificarsi dicendo che sì, mi avete beccato a divorare Uomini e donne o la tremilionesima puntata di Beautiful, il telecomando è ancora caldo, ma il mio interesse era solo sociologico, volevo capire perché piacciono tanto, in realtà non volevo vederlo io ma il/la partner, i figli, il gatto, il cane, eccetera.

Insomma, si tratta della ben nota sindrome da Democrazia cristiana. Ricordate? Nessuno ammetteva di votare Dc, nemmeno gli stessi democristiani, e nel caso lo si faceva soltanto turandosi il naso. E poi, a urne aperte, zac!, valanghe di croci su quella dello scudo. Idem con i libri. Chiunque aspiri alla stima collettiva non confesserà mai di essere intento a leggere l’ultimo bestseller pieno di luoghi comuni esposti in frasi di due righe al massimo, ma di stare rileggendo (una persona colta non legge: rilegge) agili tomi come l’intera Recherche, l’Ur-Faust e l’Historia calamitatum mearum di Abelardo, ovviamente in latino. Ecco: con il teletrash succede lo stesso. Tanto che adesso è arrivata pure la classifica degli inconfessabili. Secondo il quotidiano Libero, che ha elaborato dei dati di OmnicomMediaGroup, sono tre milioni gli italiani che non ammettono di guardare in tivù quel che effettivamente guardano. Con tanto di classifica dei programmi, diciamo così, più rinnegati.

In testa, naturalmente perché in testa agli ascolti c’è sempre lei, si piazza Maria De Filippi con Uomini e donne: il 35% dei suoi spettatori lo vede ma non lo dice. Il seguito sono cose turche, nel senso che al secondo, terzo e quinto posto si piazzano altrettante soap ottomane, roba al cui confronto le fiction edificanti della Rai sono Shakespeare, rispettivamente Tradimento, Endless love e Terra amara. Nel mezzo, al quarto posto, c’è Beautiful, che esiste e resiste dal 1990: ormai al confronto delle vicende dei Forrester quelle degli Atridi sono lievi dissapori familiari.

Al sesto posto, appunto, il sullodato Temptation Island, che sarà pure uno spot a favore dell’autoestinzione della razza umana, ma resta seguitissimo anche da quel 15% che nega di farlo. Seguono Il paradiso delle signore, serie di mamma Rai che riprenderà a settembre, due reality griffati Canale 5 in effetti inconfessabili come il Grande fratello e L’isola dei famosi e, a sorpresa al decimo posto, La ruota della fortuna di Gerry Scotti, un dignitoso preserale che per la verità non sembra scendere ad abissi di cattivo gusto, specie per il garbo da tivù sì bella e perduta dell’amabile conduttore.

Noterete, peraltro, che dalla classifica manca il programma che avremmo messo d’ufficio al primo posto, Vite al limite, dove degli obesi cercano di dimagrire affidandosi agli interventi chirurgici del chirurgo sadico Younan Nowzaradan con al collo un sobrio stetoscopio d’oro tempestato di brillanti. Ma naturalmente nessuno ammetterà mai di averlo visto, scommettendo fra sé se il ciccione riuscirà a deciccionizzarsi. E pensare che, poiché al peggio non c’è mai fine, fra qualche lustro tutti questi programmi saranno rimpianti come modelli di serietà. Esattamente come la Dc.