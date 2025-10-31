Il pensiero e l’opera di Machiavelli: il festival. Incontri e confronti

di Olga MugnainiL’arte della simulazione e della dissimulazione. Per Machiavelli sono due prerogative e due necessità per ogni capo di governo. Lo spiega bene nel XVIII capitolo del suo ’Principe’, dove ricorre alla metafora del leone e della volpe per spiegare le qualità dell’uno e dell’altro animale, sottolineando poi la necessità di mischiarle bene insieme, “e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidienti alle necessità presenti, che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare“. E’ proprio questo il tema della quarta edizione di ’Machiavellerie’, il festival dedicato al pensiero e l’opera del padre fondatore della scienza politica moderna, che si svolge a San Casciano in Val di Pesa (FI), dal 6 al 9 novembre, nello stesso Comune dove Machiavelli scrisse il suo capolavoro, ’Il Principe’, durante gli anni d’esilio all’Albergaccio di Sant’Andrea in Percussina.

Intellettuali, politici, scrittori, giuristi, giornalisti e docenti universitari si confronteranno sul palcoscenico del Teatro comunale Niccolini, prendendo spunto dalla riflessione di Machiavelli sulla pratica della dissimulazione, intesa come una strategia da adottare per chiunque si confronti con il potere. Tanti i nomi ospiti della manifestazione, a partire dallo scrittore e giornalista Roberto Saviano, lo scrittore Paolo Nori, la giornalista Natascha Lusenti, lo scrittore Antonio Scurati, la politologa Nadia Urbinati, il giurista Gustavo Zagrebelsky, Adriano Sofri e molti altri.

Si comincia giovedì 6 novembre alle 18.30 con i saluti del sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e i firmatari dell’Osservatorio Autoritarismo. A seguire Daniela Padoan, scrittrice e presidente di Libertà e giustizia; Nadia Urbinati, politologa, docente di Teoria politica alla Columbia University di New York; Gustavo Zagrebelsky giurista e costituzionalista, già presidente della Corte Costituzionale e professore emerito all’Università di Torino.

Venerdì 7 alle 17, ’Scrivere sotto censura. Teoria e pratica della dissimulazione’, con interventi di Franco Bacchelli dell’Università di Bologna, Jeremie Barthas del CNRS, École Normale Supérieure, Université Panthéon-Sorbonne; e Adriano Sofri, giornalista e scrittore. Alle 21 La Lettura del Festival: ’Vi avverto che vivo per l’ultima volta’ (noi e Anna Andreevna Achmatova), un monologo dello scrittore Paolo Nori.

Sabato 8 novembre alle 17 ’Potere e intellettuali nel disordine globale’: Giacomo Centanaro (redattore di Pandora Rivista) dialoga con Greta Cristini, analista geopolitica e reporter. Alle 21 ’Storia, memoria, democrazia. Il caso M.’, Natascha Lusenti dialoga con lo scrittore Antonio Scurati. Domenica 9 novembre alle 17, Lectio di Roberto Saviano dal titolo ’Può il potere dire la verità?’.

Numerose le iniziative collaterali, fra passeggiate e videogiochi . Tutto il programma su www.teatroniccolini.it/machiavellerie