Il Patriarca, anticipazioni della quinta puntata: la vita di Lara è in pericolo

La vita di Lara è in pericolo e cerca aiuto dai Bandera. Nemo è braccato dalla polizia e nella faida di famiglia spunta un nuovo personaggio. Sono solo alcuni dei colpi di scena della quinta puntata de ‘Il Patriarca’, la fiction interpretata e diretta da Claudio Amendola che registrando il boom di ascolti con 2 milioni e 470mila spettatori e il 14,8% di share. Le vicende dell’imprenditore senza scrupoli, Nemo Bandera, potrebbero essere a una svolta, mentre la malattia avanza e non lascia scampo al patriarca della Deep Sea. Ecco cosa succederà nella quinta puntata della serie tv, in onda venerdì 12 maggio nella prima serata di Canale 5 (21.25).

Quinta puntata: anticipazioni e trama

Tensioni e snodi cruciali nella quinta puntata de ‘Il Patriarca’. L’incorruttibile ispettore Monterosso (Primo Reggiani) continua ad indagare sui misteriosi delitti che hanno insanguinato la cittadina di Levante, teatro dei traffici illeciti della Deep Sea. Tutte le piste non fanno che alimentare un unico sospetto, ovvero che il mandante degli omicidi possa essere proprio Nemo Bandera (Claudio Amendola). L'imprenditore di sente braccato dalla polizia e non sa come salvarsi. Per cercare di dimostrare la sua innocenza, chiede aiuto al suo figliocco Mario Rizzi (Monaco Di Lapio), confidando nella sua scaltrezza legale. Tuttavia Mario – che intanto è impegnato con i preparativi del suo matrimonio con Nina Bandera (Giulia Schiavo) – ha un atteggiamento tutt'altro che amichevole nei confronti dell’imprenditore che lo ha cresciuto come un figlio.

La vendetta di Tigre: Lara è in pericolo

Lara è in pericolo. Gli uomini del Tigre (Antonio De Matteo), il narcotrafficante rivale di Nemo, minacciano la prima figlia dell'imprenditore, che viene salvata dal contabile del padre, Malcom. Spaventata, Lara di vede costretta ad accettare la sua proposta: si trasferisce a Villa Bandera per entrare nell’ala di protezione del padre, che ha sempre odiato. Una scelta che rischia di minare i già precari equilibri della famiglia di Nemo: i suoi fratellastri Carlo e Nina dovranno accettarla in casa dopo che per una vita l’hanno vista lontana dalla loro vita agiata. Nata da una relazione del padre con la donna che ha sempre amato, Nina è stata tenuta lontana dalla famiglia dalla moglie di Nemo, Serena (Antonia Liskova). I rapporti tra Lara e il padre stanno cambiando – complice anche la malattia di cui è affetto il patriarca, l’Alzheimer – e la ragazza potrebbe diventare una rivale nella guerra di successione al comando della Deep Sea.

Alex scende in politica

La campagna elettorale di Elisa prosegue: dopo che la donna – l’ex compagna di Mario, infuriata per suo il matrimonio con Nina – ha dichiarato guerra ai Bandera candidandosi a sindaco di Levante, dovrà fare i conti con un nuovo avversario politico. Alessandro Buscemi (Gianluca Zaccaria) decide di candidarsi contro di lei, con il supporto del suo compagni Carlo Bandera (Carmine Buschini) e la sorellastra Lara. È guerra aperta contro Elisa e i suoi sostenitori, ma in queste elezioni entrano in gioco equilibri sottili e si combattere una guerra che va oltre l’amministrazione del Comune di Levante.

Il personaggio a sorpresa: Monica

Nel bel mezzo degli intrighi sotterranei che stanno tenendo sotto scacco il paese – tra le indagini di Monterosso che rischiano di incastrare Nemo, le minaccia all’incolumità di Lara e la campagna elettorale sempre più accesa – spunta una novità in casa Bandera. A Levante arriva Monica, interpretata dalla guest star Alice Torriani, la stravagante e criptica sorella di Serana. Il suo arrivo ha uno scopo ben preciso e presto i Bandera scopriranno il motivo di questa entrata in scena a sorpresa.

Puntata e repliche: dove vederle

La quinta e penultima puntata della nuova serie di Claudio Amendola andranno in onda venerdì 12 maggio. L’appuntamento è per le 21.25 su Canale 5. Il gran finale di stagione è in programma per il 19 maggio. ‘Il Patriarca’ si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere tutti gli episodi andati in onda finora: la puntata di esordio del 14 aprile, la seconda puntata andata in onda il 21 aprile, il terzo episodio del 28 aprile e la quarta puntata del 5 maggio.