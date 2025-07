Il Paradiso delle Signore torna a settembre 2025: anticipazioni, colpi di scena e ritorni attesi

Dopo il grande successo delle ultime stagioni, Il Paradiso delle Signore si prepara a fare il suo trionfale ritorno su Rai 1 a settembre 2025, pronto a catturare ancora una volta il cuore dei telespettatori italiani. La soap opera, ambientata negli anni '60 nel vibrante scenario di un grande magazzino milanese, è diventata un appuntamento fisso per milioni di fan, grazie alle sue trame avvincenti, ai personaggi ben delineati e a un mix perfetto di romanticismo, intrighi e ambientazioni d’epoca.

La decima stagione, le cui riprese sono iniziate il 26 maggio 2025 a Roma, promette di non deludere, con una serie di novità, colpi di scena e graditi ritorni che terranno il pubblico incollato allo schermo ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle ore 16:00.

Le novità della decima stagione: nuovi personaggi e intrecci amorosi

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore riprenderà qualche mese dopo gli eventi della nona stagione, conclusasi il 5 maggio 2025 con la puntata 160. Siamo nel 1966, e il grande magazzino più famoso d’Italia riapre i battenti sotto la guida consolidata di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), che è rientrata stabilmente nella direzione dopo un periodo di tensioni con suo padre Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Tra le novità più attese c’è l’ingresso di nuovi personaggi che porteranno una ventata di freschezza alla trama. Simone Montedoro, noto per il suo ruolo del Capitano Tommasi in Don Matteo, interpreterà Fulvio Rinaldi, un uomo caduto in disgrazia che cerca di ricostruire la propria vita a Milano. Accanto a lui, Iuliana Calcatinci vestirà i panni di Caterina Rinaldi, sua figlia, che si unirà al gruppo delle Veneri, le celebri commesse del Paradiso, portando nuove dinamiche al piano vendite.

Un altro ritorno importante è quello di Rosa Camilli, la giornalista dal carattere deciso interpretata da Giulia Vecchio. Dopo aver lasciato Milano per un amore tormentato con Marcello Barbieri, Rosa torna con nuove energie e una determinazione rinnovata, pronta a riprendere il suo posto nel grande magazzino. Tuttavia, la sua alleanza con Umberto Guarnieri, avvenuta all’oscuro della sua reale identità, promette di generare equivoci e tensioni che saranno al centro delle nuove puntate.

Colpi di scena e intrecci amorosi

Le anticipazioni rivelano che la decima stagione sarà ricca di colpi di scena e intrecci amorosi che non mancheranno di sorprendere. Uno dei temi principali sarà l’evoluzione della relazione tra Odile, la figlia ritrovata di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), e Matteo, il ragioniere del Paradiso. Odile, inizialmente legata a Guido, si renderà conto di provare sentimenti per Matteo, che a sua volta è coinvolto con Marina Valli, una diva del mondo dello spettacolo. Questo triangolo amoroso promette scintille e momenti di grande intensità emotiva.

Nel frattempo, la rivalità tra Rosa e Marcello rischia di essere complicata dalle manipolazioni di Tancredi, che sembra deciso a ostacolare ogni legame tra i due. Marcello, dopo aver confessato al fratello di aver baciato Rosa, si troverà a dover affrontare le conseguenze delle sue scelte, mentre Tancredi potrebbe avere un piano più grande per sabotare il Paradiso.

Anche il rapporto tra Marta ed Enrico, che nella nona stagione aveva suscitato curiosità, sarà messo alla prova dalla scoperta di Anita, la figlia di Enrico, creando nuove tensioni familiari. Inoltre, la partenza di Armando Ferraris, interpretato da Pietro Genuardi, che non comparirà più nella serie a causa della sua lotta contro una malattia, lascerà un vuoto nel cuore dei fan e aprirà nuove opportunità narrative per altri personaggi.

Addii e cambiamenti nel cast

La decima stagione segnerà anche alcuni addii significativi. Dopo il finale della nona stagione, che ha visto Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in fuga da Milano, il destino del personaggio rimane incerto. La sua assenza lascia spazio a nuove figure di spicco, come Fulvio e Caterina, ma i fan sperano in un suo possibile ritorno, considerando l’importanza del personaggio nella storia del Paradiso.

Inoltre, il licenziamento di Giulia Furlan, interpretata da Marta Mazzi, dopo la sua collusione con Tancredi per sabotare il grande magazzino, ha segnato un momento cruciale nella nona stagione e continuerà a influenzare le dinamiche della decima. La sua uscita di scena apre la strada a nuovi conflitti e alleanze, con Umberto Guarnieri che sembra sempre più determinato a mantenere il controllo sul Paradiso, nonostante le sue scelte discutibili.

Un successo confermato dal pubblico

Il successo di Il Paradiso delle Signore non è mai stato in discussione negli ultimi anni. La soap, che nel 2019 rischiava la chiusura, è stata salvata grazie alla mobilitazione dei fan e agli ottimi dati di ascolto, che hanno consolidato il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Rai 1. La possibilità di rivedere gli episodi in streaming su RaiPlay ha ulteriormente ampliato il pubblico, rendendo la serie un punto di riferimento per gli amanti delle fiction italiane.

Vanessa Gravina, che interpreta l’iconica Adelaide di Sant’Erasmo, ha dichiarato: “Riprendiamo il 26 maggio, ci siamo fermati per qualche mese. Torneremo in onda a settembre”. La sua presenza, come sempre, sarà uno dei pilastri della stagione, con il suo personaggio che continua a tessere trame e strategie per mantenere il potere all’interno del grande magazzino.

Perché Il Paradiso delle Signore continua a conquistare

La forza della serie risiede nella sua capacità di mescolare sapientemente dramma, romanticismo e ambientazioni curate nei minimi dettagli. La Milano degli anni ’60, con i suoi abiti eleganti, le musiche swing e l’atmosfera di un’epoca in trasformazione, continua a essere un elemento distintivo che cattura l’immaginario del pubblico.

La colonna sonora, composta da Francesco De Luca e Alessandro Forti ed eseguita dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, contribuisce a creare un’esperienza coinvolgente, arricchita dalla partecipazione di artisti come il trio swing Ladyvette.

Con una stagione che si preannuncia ricca di emozioni, Il Paradiso delle Signore si conferma come una delle fiction più amate della televisione italiana, pronta a regalare ai fan nuove storie da vivere e personaggi da amare.