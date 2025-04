Il “Paradiso delle signore“ perde anche Valentina

È morta all’età di 55 anni l’attrice romana Valentina Tomada, attiva a teatro e in tv dove aveva interpretato diverse fiction tra cui Centovetrine, Vivere, Don Matteo. Nella serie Rai Il paradiso delle signore indossava i panni di Palma Rizzo. Si tratta del terzo lutto in poche settimane per la fiction Il paradiso delle signore: il 14 marzo è venuto a mancare Pietro Genuardi (62 anni) che interpretava il capo magazziniere Armando Ferraris; martedì scorso è stata resa nota la scomparsa di Andrea Savorelli, 30 anni, avvenuta un mese fa; nella fiction Savorelli (nel cast anche della seconda stagione di Doc) era Pietro Conti, nipote di Vittorio-Alessandro Tersigni.