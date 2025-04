Il “Paesaggio con pioppi“ di Monet, asta da record

Per più di trent’anni è stato esposto al Museum of Fine Arts di Boston e ora un celebre paesaggio fluviale con pioppi del pittore francese Claude Monet (1840-1926) cerca un nuovo compratore disposto a spendere tra i 30 e i 50 milioni di dollari (circa 26-44 milioni di euro). Peupliers au bord de l’Epte, crépuscule (1891) sarà l’opera con la base d’asta più alta fra quelle proposte da Christie’s il 12 maggio. Il dipinto in vendita è uno dei 24 della serie “Les Peupliers” di Monet, ispirata a otto alberi di pioppo lungo le rive del fiume Epte, appena a sud della sua casa di Giverny, in Normandia.