Il nuovo Maggio dei manager apre al pop

di Ilaria Ulivelli

Non sono mille, ma i violini del Maggio musicale fiorentino continueranno a essere suonati dai musicisti. Il vento è passato. Almeno sembra. Sul tavolo romano del salvataggio del prestigioso ente lirico sinfonico fiorentino, finito sull’orlo del baratro, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano mette due milioni. Piove un contributo straordinario prelevato dalla cassa delle emergenze del Mic per scongiurare il default e la cassa integrazione per trecento dipendenti del teatro. Il piano complessivo di milioni ne mette insieme 7,6: gli altri arriveranno da Comune di Firenze, Città metropolitana, Regione Toscana, e dai soci privati di Fondazione Cr Firenze e Banca Intesa Sanpaolo. Dunque via libera all’operazione. A un patto. Che la Fondazione non dovrà ricascarci. Dopo quindici anni di tribolazioni e sopravvivenza attaccata al respiratore dei finanziamenti pubblici, è il momento della svolta.

Al termine dell’incontro convocato dal ministro e durato oltre due ore le misure sono chiare. "L’obiettivo non è solo quello di ripianare il deficit ma concepire e portare avanti un ampio e ambizioso programma di rilancio del Maggio che garantisca un’autonoma sostenibilità economica e una pluralità di articolazioni artistiche", dice Sangiuliano.

Se, nel sogno, la rinascita sfiora la voce sublime della Callas arrampicata sulle note della raffinatissima Medea, che nel 1953 fece grande il festival del Maggio, la realtà di oggi è più terrena e passa da un cambio di governance. Quando il commissario straordinario Onofrio Cutaia avrà completato l’operazione di riduzione dei costi e di ripristino dell’ordine nei conti della Fondazione, lascerà al timone una coppia: il sovrintendente dovrà essere affiancato dal direttore generale, da un manager che si occupi della gestione economica. L’ultimo sovrintendente, Alexander Pereira, dopo aver sognato in grande ha lasciato una voragine e, prima di andarsene per non essere cacciato, è stato (ed è tuttora) indagato per peculato e malversazione.

Ma non c’è solo il manager nel futuro del Maggio. La lirica e i concerti di musica sinfonica evidentemente non bastano più – e non sono bastati nell’ultimo ventennio – a tenere in piedi il teatro, che nel frattempo si è ingigantito, diventando uno dei più grandi d’Europa. Quindi il teatro dell’opera si aprirà a collaborazioni con il Teatro della Pergola, potrà ospitare concerti pop-rock (era già successo nella notte di San Silvestro del 2016 con Mika), convegni e congressi, kermesse di moda. Il tutto dovrà essere di altissima qualità. Chi stabilirà l’asticella messa a garanzia dell’eccelelnza non si sa. Ma se i puristi già storcono la bocca per l’imbastardimento del tempio della lirica, i sindacati festeggiano la nuova vita e il salavataggio dei posti di lavoro, mettendo in guardia: "Che non succeda mai più".

"Diamo atto al ministro Sangiuliano di avere svolto con alto senso di responsabilità istituzionale un ruolo decisivo per arrivare a un’intesa positiva di tutti i soci nel segno della leale cooperazione – dicono il sindaco di Firenze Dario Nardella e il governatore toscano Eugenio Giani che dovranno contribuire con fondi extra – Si è condivisa la necessità di pensare a una nuova governance per il futuro e di rilanciare un modello produttivo e artistico capace di conquistare un pubblico nuovo e più ampio usando al massimo le potenzialità offerte dalla nuova struttura". Ma la musica è cambiata. In tutti i sensi. "Non si tratta del solito intervento di salvataggio perché tutti abbiamo condiviso un cambio strutturale della vita artistica ed economica dell’ente – incalzano Nardella e Giani – Ora finalmente voltiamo pagina in questo lungo e difficile percorso che darà una prospettiva di lungo periodo a questa istituzione di livello internazionale".